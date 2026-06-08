Sobrina de 5 años de influencer muere en trágico accidente; él pide perdón por no salvarla: VIDEO

A una semana del aparente suicidio de Paola Márquez, se reporta la muerte de la sobrina de Michael Flores, exparticipante de ‘La casa de Alofoke’. La hoy occisa tenía cinco años. Tras lo ocurrido, el influencer publica un mensaje en el que, entre otras cosas, pide perdón. Te contamos los detalles.

Lee: Muere actor de ‘Buffy cazavampiros’ y ‘Percy Jackson’, por repentina enfermedad: “Dolor es mucho mayor”

Influencer Michael Flores de luto por la muerte de su sobrina / Redes sociales

¿Cómo murió la sobrina del influencer Michael Flores?

De acuerdo con los primeros reportes, la muerte de la sobrina de Michael Flores ocurrió durante el pasado fin de semana, en la Hacienda San Miguel ubicada en el municipio de Salinas, en Puerto Rico.

El influencer y otra creadora de contenido, llamada ‘la Perversa’, habían ido a grabar un video musical. La menor de 5 años estaba bajo el cuidado de su abuela. En algún punto, se le perdió de vista, por lo que los familiares presentes procedieron a buscarla.

Un primo que estaba en el lugar la encontró flotando en la piscina del lugar. La sacaron de la alberca y se llamó a los servicios de emergencia. La menor fue trasladada al hospital, donde se declaró su fallecimiento.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el caso. En tanto que, a través de redes sociales, se ha viralizado el video del momento en el que el influencer se enteró de la noticia.

En dichas imágenes, se puede ver a Michael cantando un fragmento del tema principal de la novela ‘Pasión de Gavilanes’. De repente, se escucha el grito desgarrador de una mujer al fondo. El influencer pregunta qué estaba pasando. Justo allí se corta el material. Según ha circulado, el creador de contenido se acercó a la piscina para tratar de ayudar a la pequeña.

Checa: Muere trágicamente jugador de futbol americano tras quedar “entre fuego cruzado” durante tiroteo: ¿Quién era?

Influencer Michael Flores pide perdón por no salvar a su sobrina

Tras los trágicos hechos, Michael Flores usó su canal de difusión para pedirle perdón a su sobrina por no haberla salvado. En su mensaje, expresó el gran dolor que siente por esta pérdida y manifestó su deseo de que la pequeña lo disculpe, aunque sea en la “otra vida”.

“Me duele el alma, se los juro. Perdóname, yo traté con mi corazón, con todas mis fuerzas, salvarte la vida. Espero, cuando nos encontremos en la vida eterna, me perdones. Te amo”. Michael Flores

Sus fans no han dudado en solidarizarse ante esta tragedia. No solo le han deseado lo mejor para que pueda sobrellevar su luto, sino que también han enviado sus condolencias a la familia. Hace unos momentos, el creador de contenido subió un nuevo mensaje agradeciendo por todo el apoyo del público.

“MUCHAS GRACIAS POR TODOS LOS MENSAJES QUE ME ESTÁN DEJANDO, NO LES PUEDO CONTESTAR A TODOS, PERO GRACIAS, ESTAMOS PASANDO UN MOMENTO MUY DIFÍCIL Y DOLOROSO, PERO SOLO DIOS SABE CÓMO HACEN LAS COSAS”, se lee.

Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Mensaje del influencer Michael Flores tras muerte de su sobrina / Redes sociales

¿Quién es Michael Flores, influencer que está de luto por la muerte de su sobrina?

Michael Yadill Flores Encarnación es un influencer y cantante originario de Puerto Rico.

Tiene 27 años.

En 2023, lanzó el sencillo “4 Palos” junto a CDobleta

Tiene 4 millones de seguidores en Instagram.

Hace algunos meses participó en ‘La casa de Alofoke’. Quedó en tercer lugar.

Se desconoce si tiene pareja o hijos.

Mira: Actor mexicano venció al cáncer, pero murió mientras dormía; estas fueron sus últimas palabras