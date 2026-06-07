Muere actor de ‘Buffy cazavampiros’ y ‘Percy Jackson’, por repentina enfermedad: “Dolor es mucho mayor”

A solo tres meses de la muerte de Nicholas Brendon, actor de Buffy cazavampiros, una nueva pérdida llena de tristeza a los fans de la serie.

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un querido actor que formó parte de diversas producciones, tanto de series, como de películas. El intérprete tenía 72 años y el anuncio fue compartido por su familia.

Muere actor de Buffy y Percy Jackson / Canva

¿Cómo anunciaron la muerte de un actor de Buffy cazavampiros y Ted Lasso?

Anthony Head, reconocido mundialmente por sus memorables participaciones en series como Buffy cazavampiros y Ted Lasso, murió a los 72 años, según informó la familia del intérprete.

De acuerdo con el comunicado difundido por sus hijas y retomado por la BBC, el actor falleció en paz y acompañado por sus seres queridos:

“ Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head ”, se lee en el comunicado.

Hace poco tiempo estuvo presente en Ted Lasso, una serie de comedia que ganó numerosos premios, motivo por el que se generó una ola de mensajes de despedida por parte de colegas, seguidores y figuras de la TV.

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Confirman muerte de Anthony Head / FB: Sarah Fisher

¿Qué enfermedad padecía el actor Anthony Head?

En el mismo comunicado de su familia, aseguraron que Anthony Head murió debido a complicaciones provocadas por una neumonía .

Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará en los programas de los que formó parte y en el público que los disfruta. Comunicado familia de Anthony Head

Por otra parte, pidieron privacidad en este momento de tristeza que invade a la familia. Además, agradecieron ser parte de la vida de alguien tan talentoso y querido por el público.

Algunos de los famosos que lo despidieron en redes fueron:



Bret Goldstein: “Anthony Head era un actor brillante que interpretaba a la peor persona del mundo, lo cual era una habilidad increíble porque él era la mejor persona ”,

”, Sarah Michelle Gellar (Protagonista de Buffy): “Gracias a Daisy y Emily, que no solo compartieron a su padre conmigo, sino con el mundo entero”, entre otras muestras de afecto.

Al igual que estas despedidas, hubieron muchas celebridades más que se unieron a la pena que embarga a la familia del intérprete.

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La actriz Sarah Michelle Gellar despide a Anthony Head / IG: sarahmgellar

¿Quién era Anthony Head y en qué series y películas apareció?

Anthony Stewart Head nació en Londres en 1954 y antes de alcanzar la fama mundial, construyó una sólida carrera en teatro, televisión y cine.

El papel que cambió para siempre la carrera de Anthony llegó en 1997 con la serie Buffy cazavampiros. En ella dio vida a Rupert Giles, el bibliotecario y mentor de Buffy Summers, protagonista.

En años recientes, Anthony Head volvió a captar la atención del público gracias a su participación en la serie Ted Lasso, donde interpretó a Rupert Mannion, un empresario carismático y “villano” dentro de la historia.

Además de su trabajo en televisión, Head también realizó teatro musical, participando en montajes como The rocky horror show y Spamalot.

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