James Handy, actor de ‘Jumanji’, es asesinado a los 81 años; el hijo de su novia habría sido el responsable

Hollywood se viste de luto nuevamente. En medio del duelo por la muerte de Donald Gibb, se reporta el asesinato de James Handy, actor principalmente conocido por su participación en ‘Jumanji’, a los 81 años. Su hijastro habría sido el responsable del crimen. Te contamos todos los detalles.

James Handy, actor de Jumanji, es asesinado / Redes sociales

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Así fue el asesinato de James Handy, actor de ‘Jumanji’, a los 81 años

De acuerdo con medios internacionales, los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio. Las autoridades encontraron a James Handy inconsciente y con una puñalada en el pecho en el jardín de su residencia en Los Ángeles.

Si bien los servicios de emergencia lo llevaron al hospital para su atención, desafortunadamente, murió. Tras lo ocurrido, un hombre identificado como su hijastro admitió su culpabilidad y dijo:

“Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado, yo lo maté, soy el hombre al que buscan”, expresó al llamar al 911 para confesar su crimen. El presunto responsable fue atrapado y con espera de juicio por los acontecimientos.

Según los vecinos, escucharon una fuerte discusión entre Handy y su hijastro. Se cree que el agresor, identificado como Michael Gledhill, podría haber experimentado delirios al momento de los hechos.

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¿Cómo mataron a James Handy, actor de Jumanji? / Redes sociales

¿Qué pasó con el asesino de James Handy, actor de ‘Jumanji’, a los 81 años?

Las autoridades reportaron que Michael Gledhill fue detenido y se le acusó de asesinato. La corte dictaminó una fianza de dos millones de dólares en lo que se desarrollan las investigaciones correspondientes. Se desconoce si el criminal está en la cárcel o pudo pagar dicha cantidad.

Hasta el momento, los familiares de Handy, así como la madre del malhechor, no se han pronunciado ante lo ocurrido. En tanto que los internautas exigen justicia.

El representante del actor le dedicó una emotiva carta de despedida. En dicho escrito, lo describe como una persona “muy respetada” y “extremadamente profesional”.

“James Handy ha fallecido tras el incidente ocurrido en su residencia”, escribió. También pidió a la audiencia que no se dejaran llevar por especulaciones y solo confíen en canales oficiales para cualquier tipo de información.

¿Quién asesinó a James Handy, actor de Jumanji? / Redes sociales

¿Quién era James Handy, actor de ‘Jumanji’ que fue asesinado?

James Handy era un actor de televisión estadounidense. Su debut artístico comenzó en 1977, en diversas series de televisión. Su gran oportunidad en el cine llegaría años después con la cinta de ‘Jumanji’. Con el paso del tiempo, vio en grandes producciones como:

Mentes criminales

La ley y el orden

Los expedientes

K-911

Miércoles de ceniza.

Su último trabajo fue en 2022. En aquel entonces, formó parte de ‘Top Gun: Maverick’. Tras eso, ya no se le volvió a ver en algún proyecto. Se desconoce si tiene hijos biológicos, pero se sabe que tenía una novia,

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