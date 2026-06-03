Actor de Para volver a amar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje sobre los abusos; ¿expone caso? VIDEO

Un actor recordado por su participación en la telenovela Para volver a amar expuso abusos y se pronunció a favor de generar cambios en la manera en que estos temas son abordados dentro de la sociedad.

A través de sus declaraciones, el intérprete reveló situaciones relacionadas con abusos y agresiones, al tiempo que hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia de escuchar a las víctimas y promover entornos más seguros para ellas.

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Un ctor de Para volver a amar habló de la violencia de género. / Redes sociales

¿Qué actor se pronunció contra la violencia?

Alfonso Dosal, actor conocido por sus participaciones en diversas producciones de televisión, utilizó sus plataformas para pronunciarse sobre la violencia que enfrentan las mujeres y la necesidad de impulsar cambios frente a estas problemáticas.

El intérprete es recordado por dar vida a Sebastián Longoria Andrade en la telenovela Para volver a amar (2010-2011), así como a Camilo Fonseca Herrera en A que no me dejas (2015-2016), personajes que formaron parte de algunos de los proyectos más reconocidos de su trayectoria.

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Alfonso Dosal expone la violencia de género y pide dejar de minimizar el problema. / Redes sociales

¿Alfonso Dosal expone violencia de género en el medio?

Alfonso Dosal, quién se reencontró a su familia tras años de distancia, compartió un video en sus redes sociales en el que reflexionó sobre la violencia de género y el papel que, a su consideración, han desempeñado los hombres dentro de un sistema que durante años normalizó determinadas conductas.

El actor señaló que muchas veces la conversación pública se centra en el temor de ser señalado o cuestionado, cuando, desde su perspectiva, el problema de fondo es mucho más amplio.

“No sé dónde estamos parados los varones, bueno, sí, estamos parados en nuestro miedo, nuestro miedo de ser expuestos en esta época de la cancelación”. Alfonso Dosal.

Además, Dosal sostuvo que existe resistencia a reconocer prácticas y comportamientos que fueron aprendidos y replicados socialmente durante generaciones.

“Tenemos miedo de asumir y aceptar que todos somos parte de este problema, que nacimos y crecimos en este sistema que nos educó para ser unos hijos de put* misóginos, no hay más, así fuimos educados”, afirmó.

El actor también recordó que ciertas actitudes eran celebradas o minimizadas en distintos entornos, situación que, dijo, ha dificultado que muchas personas identifiquen la dimensión del problema.

Asimismo, Alfonso Dosal contrastó ese temor con la realidad que enfrentan muchas mujeres y centró su mensaje en las agresiones que continúan ocurriendo.

“A ellas las están matando, las matan, las vio..., las descuar..., las abandonan en fosas, eso es miedo, ese es motivo para tener miedo, no que te cancelen”. Alfonso Dosal.

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Alfonso Dosal habla sobre violencia contra las mujeres. / Redes sociales

¿Qué mensaje mandó Alfonso Dosal a los hombres tras hablar de los abusos a las mujeres?

En la parte final de su mensaje, Alfonso Dosal planteó que la conversación sobre la violencia de género también debe incluir una revisión de las conductas que han sido normalizadas durante años.

El actor señaló que con frecuencia existe la idea de que quienes cometen agresiones son personas lejanas o ajenas al entorno cotidiano, cuando, según expresó, muchas veces forman parte de círculos cercanos.

“Nos justificamos pensando que los violadores y asesinos son monstruos, ciertamente sus actos lo son, pero ellos son nuestros compañeros de trabajo, nuestros primos, vecinos, hermanos o amigos, no necesariamente son estos monstruos desagradables, son bastante más cercanos a nosotros”. Alfonso Dosal.

Dosal también hizo un llamado a que los hombres participen activamente en la identificación y rechazo de conductas violentas. Desde su perspectiva, reconocer errores y asumir responsabilidades es un paso necesario para generar cambios.

“Vamos quitando el miedo, aprendiendo a dar la cara, a pedir disculpas y aprendiendo a señalar las violencias porque si no lo hacemos se sigue repitiendo, la estadística no baja, aumenta”, detalló el actor de Bandidos.

Asimismo, el actor consideró que parte de la discusión se ha centrado en responder o cuestionar las denuncias en lugar de analizar el problema de fondo.

“Lo que estamos haciendo como varones es justificarnos, llevarles la contraria, salir a defendernos en contra de su movimiento porque no nos dejan ser parte de su movimiento. Tenemos que ser el movimiento, nosotros somos los responsables”, señaló.

Finalmente, Alfonso Dosal insistió en que el foco debe mantenerse en la violencia que viven miles de mujeres y no en el temor a las consecuencias sociales de hablar sobre el tema.

“Dejemos de hacernos pende..., de tener miedo por lo que van a decir de nosotros y empecemos a tener miedo porque las están matando, viola..., descuar... nosotros, nuestros amigos y hermanos”, concluyó Alfonso Dosal, actor de diversas telenovelas.

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