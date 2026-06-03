Paco de la O exhibe conversación privada y desata polémica tras acusaciones de violencia ¿es Gaby Platas?

El actor y conductor de televisión Paco de la O, conocido por su trabajo en Lo que callamos las mujeres, desató polémica tras publicar una conversación privada con una mujer en redes sociales, lo que generó críticas inmediatas. Este episodio ocurre en medio de las acusaciones de presunta violencia hechas por las actrices Gaby Platas y Malu Carreras, por lo que la controversia escaló rápidamente.

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¿Cuál es el mensaje privado que Paco de la O publicó en Threads y desató la polémica?

Luego de que Paco de la O generara preocupación por videos en los que aparecía con actitudes inusuales, ahora volvió a dar de qué hablar al compartir en su cuenta de Threads un mensaje privado fechado el 14 de mayo, exponiendo una conversación que originalmente había sido difundida por la usuaria Carolina Mont (@carolinamonnt).

En el contenido compartido se lee un mensaje en el que el actor expresa una mezcla de halago, reflexión personal y propósitos de cambio. La publicación, que incluía un sticker inicial, decía textualmente:

“No digas, eres una súper mujer bonita, trabajadora, interesante. Varias cosas que trabajar, pero se va aprendiendo. Yo real quiero dejar el alcohol y ponerme de nuevo en forma y mi trabajo, con eso soy feliz”. Mensaje de @carolinamonnt

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Publicación en Threads que retomo Paco de la O

¿Por qué Paco de la O decidió hacer pública la conversación?

El propio Paco de la O, sobre quien versiones apuntan que habría perdido un diente tras un supuesto altercado, retomó la publicación original de la usuaria, quien reaccionó con un contundente “qué asco de tipo, ja, ja, ja”, y agregó un mensaje con el que buscó justificar su decisión de compartir el contenido.

En su postura, el actor sugirió que su intención era dar contexto a lo que ocurre y lanzar un mensaje más amplio sobre aprendizaje y perspectiva. En sus palabras:

“Todo tiene un por qué, pero ahora, en este momento, tendré que dejar los propósitos que tienen que ver con los mensajes para aclarar no por mí, sino para que su generación aprenda a ver el todo, no al otro y el todo a partir de sus experiencias. Hay que aprender a ver el todo y soltar quien rige tu vida. Los impulsos cortos”, escribió Paco de la O.

Lo que llamó la atención es que el mensaje no deja claro si es una conversación real de Paco de la O o si solo lo usó como ejemplo para justificar su versión en medio de la polémica que lo rodea. Como era natural la situación llamó la atención de usuarios, quienes no tardaron en reiterar que el actor presuntamente necesitaría ayuda psicológica.

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