¿Paco de la O en crisis emocional?: llora, grita y desconcierta en VIDEO “ya me quería ir”

En medio de la polémica con Gaby Platas, Paco de la O volvió a preocupar en redes sociales, pero esta vez no por un nuevo proyecto en televisión, sino por un inquietante video que desató preocupación entre sus seguidores. El actor mexicano apareció visiblemente alterado, llorando desconsoladamente, gritando y diciendo frases confusas que hicieron pensar a muchos que estaría atravesando una fuerte crisis emocional.

Todo ocurre semanas después de las acusaciones por presunta violencia hechas por dos de sus exparejas, así como de los audios filtrados en los que lanza amenazas contra la actriz Gaby Platas. Ahora, el comportamiento del actor volvió a colocarlo en el centro de la conversación digital, mientras usuarios cuestionan su estado de salud mental y emocional.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde cientos de personas reaccionaron con preocupación por la manera en la que Paco de la O aparece frente a una computadora, hablando solo, realizando movimientos extraños y rompiendo en llanto.

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Paco de la O / Redes sociales/Mezalent

¿Qué pasó en el video de Paco de la O que alarmó a las redes?

El video de Paco de la O, tras desatar rumores de que “estaba secuestrado”, dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para encender las alarmas. En el clip se le observa sentado frente a una computadora, en una habitación iluminada con tonos morados y verdes, mientras parece mantener una conversación consigo mismo.

De pronto, el actor arroja su celular, se quita los lentes y comienza a gritar de manera desesperada. Después rompe en llanto y lanza frases que causaron impacto entre quienes vieron el material.

“Cara*o, ¿cuántos put... años (…) Yo ya me quería ir, ¡Cara*o!”, expresó entre lágrimas.

Más adelante agregó:

“Ya me iba, no mam*n, de verdad, ¿qué necesidad? Yo no quiero esto, no. Es que de verdad yo no entiendo el sentido de todo esto”. Paco de la O

Las imágenes fueron calificadas por muchos internautas como perturbadoras, especialmente porque Paco de la O ya había mostrado un comportamiento errático durante entrevistas recientes relacionadas con las acusaciones que enfrenta.

Aunque algunos usuarios consideran que podría tratarse de una reacción emocional derivada del escándalo mediático, otros creen que el actor necesitaría apoyo psicológico y acompañamiento profesional tras el nivel de desesperación mostrado en el video.

Hasta ahora, el actor de ‘La vida en el espejo’ no ha explicado directamente qué motivó el video ni si actualmente recibe ayuda profesional. Tampoco ha eliminado el clip de sus redes sociales, por lo que continúa circulando y generando conversación entre usuarios y medios de espectáculos.

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Aquí el video que enciende las alarmas entre fans de Paco de la O

¿Qué dijo Paco de la O sobre las acusaciones de violencia en su contra?

La polémica alrededor de Paco de la O comenzó a crecer luego de que dos de sus exparejas lo señalaran por presunta violencia. Ante esto, el actor decidió romper el silencio durante una entrevista para el canal de YouTube Transformalia, conducido por Raúl Rodríguez.

Ahí aseguró sentirse devastado por la situación y afirmó que las acusaciones afectaron completamente su vida laboral y emocional.

“No tengo que comer, se me ha difamado de una manera espantosa sin pruebas” Paco de la O

Paco también negó haber ejercido violencia física contra alguna de sus exparejas y defendió la ayuda económica y material que asegura haber brindado durante sus relaciones sentimentales.

“Yo he estado en ese medio tratando de ayudar, tratando de servir, tratando de estar, pero de eso a que diga que yo soy un violento como lo que están manejando” Paco de la O

El actor cuestionó particularmente los señalamientos relacionados con presunto daño psicológico y aseguró sentirse confundido por las acusaciones que surgieron años después de haber terminado ciertas relaciones.

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¿Gaby Platas pidió protección tras los audios de Paco de la O?

La situación escaló todavía más cuando comenzaron a circular audios atribuidos a Paco de la O, donde supuestamente amenaza con ir “a la yugular” contra su exesposa, la actriz Gaby Platas.

“Con Gaby voy a ir con todo. Me voy a ir a la yugular”, se escucha decir al actor en la grabación filtrada.

Posteriormente, Paco confirmó que los audios sí eran reales y aseguró que fueron grabados dentro de su propia casa. Según explicó, alguien de su “círculo íntimo” habría colocado un micrófono sin su consentimiento.

“Lo que pasa es que cuando confías, dejas de tener cuidado... de-sa-for-tu-na-da-men-te cuando uno confía deja de poner atención”, expresó con evidente molestia.

Incluso amagó con presentar una denuncia por violación a la privacidad, mientras continuaban filtrándose detalles de la polémica.

Los audios filtrados de Paco de la O destapan declaraciones sobre un supuesto proyecto y reuniones privadas. / Foto: Redes sociales

Por su parte, Gaby Platas reveló públicamente que decidió solicitar medidas de protección a las autoridades por temor a cualquier situación derivada de las declaraciones del actor.

La actriz aseguró que, si algo llegara a sucederle, “ya sabemos de dónde viene”, frase que rápidamente se volvió viral y elevó todavía más la tensión alrededor del caso de Paco de la O.