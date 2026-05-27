Caso Paco de la O: Pati Chapoy explota contra exconductor y la manda fuerte mensaje: “Guarro, adicto, grosero”

La polémica alrededor del actor Paco de la O sigue alimentándose, en esta ocasión, por las duras declaraciones de Pati Chapoy, quien lanzó un fuerte mensaje al también actor, durante su reciente edición del programa Ventaneando. Te contamos los detalles.

Paco de la O / Redes sociales/Mezalent

¿Por qué acusan a Paco de la O de ser un agresor?

Paco de la O se vio envuelto en una polémica después de que su exesposa Gaby Platas revelara presuntas experiencias de violencia que habría vivido durante su matrimonio con el actor.

Durante una conversación con Shanik Berman, la actriz explicó que decidió hablar más a fondo sobre situaciones que anteriormente no había hecho públicas y que, según contó, ocurrieron a lo largo de los 10 años que duró su relación.

La participante de Me caigo de risa afirmó que durante ese tiempo enfrentó diversos episodios de agresiones físicas y amenazas presuntamente cometidas por Paco de la O.

“ Viví muchas cosas horribles, pero afortunadamente eso terminó (...). Me llegó a golpear, me llegó a patear, llegó a amenazar, a ahorcar, a lastimar a mis animales ”, dijo Gaby.

Las declaraciones de Gaby Platas ocurrieron luego de que Malú Carreras, otra expareja del actor Paco de la O, diera a conocer que emprendió acciones legales contra una expareja por presunta violencia física y psicológica.

Después de eso, Platas manifestó públicamente su respaldo hacia la actriz y aseguró que ella también habría atravesado amenazas y experiencias similares con el actor.

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Nuevo escándalo sacude a Paco de la O luego de la demanda interpuesta por Malu Carrera. / Foto: TVNotas

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el caso de Paco de la O?

Javier Ceriani agregó más ingredientes a la polémica de Paco de la O, pues exhibió la existencia de unos audios que correspondían al conductor, mismos en los que hablaba de manera despectiva de Gaby Platas.

En la grabación se escucha lo siguiente: “ Gaby no se la va a acabar. Con Gabriela voy a ir con todo. Me voy a ir a la yugular ”, algo presuntamente dicho por Paco.

El audio generó mucha molestia entre internautas y, al parecer, también de Pati Chapoy, quien en plena transmisión de Ventaneando decidió mandarle un recadito a De la O:

Yo tuve una conversación larga hace tiempo con Gaby Platas y lo que me platicó en ese momento es ‘húyanle a este hombre’, ‘húyanle’. (...) (Ser buen actor) no le quita lo guarro, lo adicto, lo grosero. Pati Chapoy

Los demás conductores solo asentaron sobre el tema, asegurando que es un asunto delicado, eso sí, Pati reiterando que Paco es una persona adicta que “no está en sus cabales”.

Minuto 14:30.

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¿Cómo reaccionó Paco de la O ante las acusaciones en su contra?

La controversia siguió creciendo después de que Paco de la O publicara un video en sus redes sociales, mediante el cual, aceptaba la existencia de esos audios, mismos en los que revela que actuará contra sus exparejas:

La verdad es, 1, los audios que están circulando, son ciertos, a la ching... vamos a sincerarnos aquí, quieren información, pídanmela a mí. Esos audios se hicieron aquí, en mi casa, en mi círculo íntimo, en personas en las que yo confié. Paco de la O

Paco de la O explicó en una entrevista para Transformalia con Raúl Rodríguez que decidió hablar públicamente porque, hasta ahora, no existe ninguna orden legal que le prohíba hacerlo respecto a los casos relacionados con Gaby Platas y Malú Carreras. Además, pidió que las acusaciones en su contra sean demostradas con pruebas.

Por su parte, Malú Carreras reiteró que mantiene su confianza en las instituciones y evitó entrar en confrontaciones mediáticas: “ Él podrá decir lo que quiera, pero yo confío en las instituciones y creo que allá es donde debemos hablar ”, afirmó.

¿En qué terminará este asunto? Solo el tiempo y la justicia lo decidirá.

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