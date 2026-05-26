Oustin de León: Actor trans se muestra embarazado en el cine y revela: “A mí sí me gustaría gestar”

Oustin de León es un actor sin estudios previos. Es un hombre trans y la historia de Soy Mario, ópera prima de Sharon Kelinberg, fue lo que lo motivó a correr el riesgo y convertirse en el protagonista con un increíble resultado: Ganó el premio Mezcal a Mejor interpretación en el 41 Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Oustin de León expone varios retos de la comunidad trans en la película. / Cortesía y Redes sociales

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¿Cómo consiguió Oustin de León el personaje de Mario que lo llevó a ganar el premio Mezcal?

Nos revela el proceso que vivió para obtener el personaje de “Mario”: “Me enteré de este proyecto en una publicación de la organización Impulso Trans. Buscaban a un hombre trans de 35 a 45 años y no se necesitaba experiencia. Yo soy maestro de taekwondo en Guadalajara. No sabía ni cómo mandar un casting, pero lo hice y me dieron respuesta 2 días después y me invitaron a la CDMX para hacer una audición presencial. Me entró miedito. Dije que no podía ir de momento. Entonces, me mandaron unas escenas para que las grabara y se las mandara… Pasaron varios meses en los que tuve contacto con ellos”.

En un llamado realizado por Zoom, conoció a Sharon, la directora y guionista de la cinta: “Le dije que no tenía experiencia, que me daba miedo, pero que tenía muchas ganas de estar, porque es un tema de mi comunidad. Me interesa la visibilidad, y más en hombres trans, porque casi siempre las historias que se cuentan son de mujeres trans”.

Oustin de León ganó el premio Mezcal / Cortesía, Redes sociales

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¿A qué procedimientos se ha sometido Oustin de León como hombre trans?

Oustin, nacido el 4 de marzo de 1983 como mujer, da cuenta de los procedimientos a los que recurrió para transicionar: “Yo me sometí a una mastectomía (cirugía para extirpar todo el tejido mamario). Hay quienes no lo hacen. Los hombres trans vivimos nuestra transición más rápido: Nos sale vello pronto, las facciones se nos hacen masculinas, la voz nos cambia y podemos pasar desapercibidos socialmente. Las personas trans todo el tiempo vivimos en alerta. Desde que saben que somos trans, ya hay peligro. México es el segundo país en transfobia”.

“Al momento de conseguir el cispassing (término que describe cuando una persona transgénero es percibida socialmente como una persona cisgénero, porque su apariencia encaja con los estándares y ‘no se nota’ su transición), ya no decimos que somos trans. Entonces podemos vivir de una manera estable. Las mujeres trans no alcanzan a obtener un cispassing. La mayoría de ellas no consiguen pasar desapercibidas frente a la sociedad; entonces, tienen mayor señalización en todos los aspectos, y más transfobia, porque no pueden ‘camuflajearse’ como nosotros”.

Antes de llegar a cine la película estará en festivales. / Cortesía, Redes sociales

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¿Cómo se identifica Oustin de León con su personaje?

Se dice profundamente identificado con su personaje del filme, que tendrá una corrida de exhibición por diversos festivales. “Conecté mucho con ‘Mario’. Sharon me dijo: ‘Se van a abrir varias heridas, vas a soltar cosas que a lo mejor pensabas que tenías guardadas’. En la mayoría de las escenas traté de ponerme lo más vulnerable posible, para mostrar esa parte de nosotros, que la gente se conmueva y nos conozca, que tenga empatía. Esa fue mi gratificación personal. Mucho de lo que hice es muy verídico. Sé que muchos hombres trans se van a identificar. También, lo bonito de la película es que muestra la parte de la familia y amigos”.

Él también contó con el apoyo total de su familia. “Mi mamá lo tomó de la mejor manera. La familia pasa también por una transición y les cuesta. Con mis hermanos todo bien, pero hay hombres y mujeres trans que tienen que dejar a su familia, porque los rechazan. Les dicen: ‘Para mí, estás muerto’. Tenemos que buscar otras familias, otras redes de apoyo para salir adelante. Nosotros no escogemos esto, es nuestra identidad, no nos creemos ser hombres, no nos creemos ser mujeres, lo somos”.

“Yo, desde chiquito, me sentí diferente, que no encajaba. No entendía por qué no me dejaban jugar con los niños o por qué los niños me decían ‘marimacha’. Yo decía: ‘Es lo que me gusta, así me siento. Me gustan mis pantalones, mis camisas, no me gustan los vestidos’. Al principio, me identificaba como lesbiana, pero era incorrecto, porque a mí no me gustan las mujeres, tampoco me gusta ser mujer. Entonces, no soy lesbiana. Investigué y supe que soy un hombre trans”.

Oustin precisa el pronombre con el que sustenta su identidad de género: “Existen varios términos. En mi caso, mi pronombre es ‘él’. La identidad de género es cómo me siento; la orientación sexual es qué me gusta: Hombres, mujeres o ambos sexos; la expresión de género es cómo te expresas socialmente. En mi caso, yo me expreso de manera masculina. Luego están los roles: Masculinos o femeninos”.

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Oustin de León ganó un premio en su primera vez actuando. / Cortesía, Redes sociales

¿Cómo ha influido el dilema de la serie en Oustin de León?

“En la cinta, el conflicto de ‘Mario’ es que la pancita que tiene no concuerda con su cuerpo masculino”...

Es cierto que la mayoría de los hombres trans no quieren gestar. Sin embargo, hay un mínimo que sí. Hay quienes se han embarazado. Merecemos respeto. A mí sí me gustaría gestar, si se presenta la oportunidad Oustin de León

Es su primera vez actuando, y desea continuar con su carrera e interpretar otros papeles, no exclusivamente de hombres trans. En la película, “Mario” tiene cercanía con un hombre muy macho. “Sucede más de lo que uno se imagina. Al final, tienen un disfrute de la homosexualidad o bisexualidad. La estadística de hombres trans que se embarazan es mínima. Creo que es por el mismo miedo y porque no contamos con las atenciones médicas. Tenemos problemas cuando tenemos que ir al hospital, te señalan. También tenemos necesidades ginecológicas. Desde ahí empieza una señalización”.

Para transitar mejor esta opción de vida, el actor tuvo que tomar medidas legales. “En mi caso, yo cambié varios documentos, me cambié el nombre. En cuanto al ‘hormonaje’, tenemos que pagarlo. Un hombre trans gasta entre 400 y 700 pesos mensuales, pero tenemos que hacernos estudios para checar que estemos bien del hígado, y otras cosas. La atención ginecológica tenemos que buscarla dónde nos atiendan y costearla. Es difícil”.

El servicio médico puede significar una dificultad para una persona trans. “En una institución pública tengo problemas para que me atiendan. He escuchado a amigos y amigas trans que tener la atención es un rollo. Yo lo he hecho con médico particular. También se debe visibilizar”.

Antes, Oustin se autoempleó dando clases de taekwondo. ¿Alguna vez fue a pedir trabajo y fue rechazado? “Estudié derecho antes de mi transición, pero por problemas legales (por el cambio de nombre), ya no me hicieron válido mi título. Perdí mi carrera. Como hombres trans, a diferencia de las mujeres trans, yo me puedo ‘camuflajear’, y si llevo una solicitud de trabajo me emplean rápido, porque, dentro del cispassing, las mujeres trans tienen que dedicarse al corte de cabello, prostitución u otras cosas”.

Finalmente, reconoce que esta primera participación en el cine fue un reto muy grande. “Aprendí muchísimo: Cómo ver a la cámara, dónde me tengo que parar, decir los diálogos, hacer escenas de intimidad… Fue un desafío muy grande, pero con unas ganas increíbles de que saliera de la mejor manera. Todos los actores me apapacharon, me animaban, como Héctor (Kostifakis) o Mayra Batalla, platicaban conmigo. Llevé una preparación de varios meses. Estudiaba el guion. Durante todo el proceso tuve mucho apoyo, y ganas de aprender”.

“Comencé sin saber nada, y ahora quiero ser actor. He ido a varios talleres. Espero que más adelante se me dé la oportunidad. Me han dicho que sí tengo madera”.

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Por primera vez llega un hombre trans al cine nacional. / Cortesía, Redes sociales

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