Conoce a la primera mujer transgénero en ser reportera deportiva en México: ¿De quién se trata?

A más de un año de que la cantante Felicia Garza pidiera, a sus 83 años, ser reconocida como Felipe Gil, una nueva figura del entretenimiento decidió transicionar.

El periodismo ha tenido una figura ya conocida en la escena del deporte mexicano. Hasta hace unos años, una periodista trabajó en diferentes coberturas, y fue recientemente que dio un cambio en su vida, pues decidió revelar su transición a mujer, convirtiéndose en una de las primeras comunicadoras en hacerlo. ¿Quién es?

Micrófono / Pixabay

¿Quién se convirtió en la primera mujer transgénero en ser reportera?

Durante los últimos meses, una nueva figura emergió en el mundo de las redes sociales: Roxana Olarte. La mujer transgénero irrumpió las plataformas digitales y comenzó a documentar diversos partidos y eventos deportivos.

Sus vídeos comenzaron a viralizarse en el canal de RCM Radio, medio dedicado al deporte. En dicha cuenta, Olarte poco a poco se volvió conocida no solo por su decisión de transicionar, si no por su profesionalismo a la hora de relatar los pormenores.

En sus últimos vídeos, Roxana ha recibido buenas críticas de internautas que esperan siga por buen camino:



“En un medio donde todos gritan, se agradece una voz tranquila y una periodista que prioriza la información”,

"¿Por qué no solo se fijan en lo muy buena que es como reportera deportiva?” y,

“Lo bueno de los malos comentarios es que generan mas vistas jajaja eres una diva, Roxy. Explica bien sabroso el fut.”

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La periodista transgénero, Roxana Olarte / radionotas.com

¿La periodista transgénero, Roxana Olarte, ha sido criticada?

La polémica ha alcanzado a Roxana Olarte, pues recientemente el comediante Iván Fematt, conocido como “la Mole”, lanzó un comentario relacionado a la periodista, mismo que fue tomado como transfóbico.

En su publicación, el comediante utilizó un lenguaje que para muchos fue despectivo, demeritando lo logrado por Olarte:

Me da gusto que el fútbol ya deja que señoras estén de comentaristas que no nomás sea exclusivo de varones. Ching*n por la diversidad. La Mole, vía X

Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de usuarios calificaron el comentario como ofensivo y exigieron una disculpa pública. Lejos de ofrecer una disculpa, Fematt respondió con publicaciones adicionales que minimizaron la polémica.

Roxana Olarte tampoco ha respondido a estos comentarios, y de manera paralela, cientos de usuarios han seguido apoyando los vídeos más recientes que publica RCM Radio.

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“La Mole” se burla de reportera transgénero / Redes sociales

¿Quién es Roxana Olarte y cuál es su trayectoria?

La periodista y locutora, Roxana Olarte, ha llevado su carrera en el ámbito de la locución y los contenidos digitales.

Con el paso del tiempo, logró posicionarse como reportera de cancha y locutora en RCM Radio, donde ha destacado en redes sociales, ya que, según sus propias palabras en una entrevista para el medio radionotas.com, es importante: “ tener un amplio vocabulario, una cultura general sólida y una capacidad de análisis y crítica objetiva ”.

Rápidamente el medio RCM ha superado los 35 mil seguidores solamente en TikTok, convirtiendo a Olarte en una figura emergente.

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