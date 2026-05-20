Él es Fernando Vargas, el periodista mexicano que fue asaltado en plena transmisión EN VIVO: VIDEO

Fernando Vargas, periodista deportivo, vivió momentos de terror durante una reciente transmisión en vivo. Y es que el comunicador fue víctima de la delincuencia mientras hacía un enlace en directo en Morelos. El momento quedó grabado en video y se hizo viral en cuestión de horas. Esto fue lo que pasó.

Fernando Vargas, periodista asaltado / Redes sociales

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Así fue el asalto que sufrió el periodista Fernando Vargas durante transmisión EN VIVO

Todo ocurrió durante la noche del pasado 19 de mayo, en el programa ‘Blabla deportivo’ de Activo Deportes . Fernando Vargas se encontraba en enlace directo desde su automóvil cuando un sujeto abrió la puerta y le exigió sus pertenencias a punta de pistola. También amenaza a sus acompañantes. En la grabación, se puede escuchar:

“La llave rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido”. Asaltante de Fernando Vargas

El periodista, aunque evidentemente conmocionado, trata de mantener la calma en todo momento e insta al agresor a tranquilizarse. Posteriormente, el criminal obliga a él y al resto de los pasajeros a bajar del vehículo, a la par que le ordena a Fernando que le entregue su celular.

Si bien Fernando trata de explicar que está en plena transmisión y no puede darle el móvil, el atacante insiste y hasta lo insulta en reiteradas ocasiones. El clip culmina cuando la emisión se corta de manera abrupta.

Mientras todo esto pasaba, el presentador se mostró en shock y permanecía en silencio. Tan solo comentó: “No puede ser”.

Asaltan a periodista mexicano en plena transmisión en vivo mientras estaba en su auto 🚙. Fue en Morelos @LNBPoficial pic.twitter.com/8iRiUSXB8q — Carlos Barron (@barroncarlo) May 20, 2026

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¿Cómo se encuentra el periodista Fernando Vargas tras el asalto?

Hasta el momento, el periodista Fernando Vargas no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, se dio a conocer que está relativamente bien y que recibió apoyo de las autoridades tras los impactantes hechos.

Como era de esperarse, el asalto generó mucha indignación en redes sociales, ya que el comunicador fue víctima de la delincuencia cuando solo estaba “realizando su trabajo”.

Se especula que Fernando ya denunció el crimen. Según se reporta, las grabaciones podrían ser clave para dar con el responsable. Se espera que, en las próximas horas, se dé algún tipo de pronunciamiento.

Fernando Vargas, periodista asaltado / Redes sociales

¿Quién es Fernando Vargas, el periodista asaltado en Morelos durante una transmisión EN VIVO?

Fernando Vargas Nolasco es un periodista deportivo mexicano con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Se especializa en el baloncesto. Cuenta con más de 23 años de experiencia.

Además de colaborar en Activo Deportes, se desempeña como Director de Comunicación de la Liga Caliente.mx LNBP, donde coordina estrategias de prensa, contenidos y manejo de talentos.

De igual forma, tiene su propia columna en Eje Central y La Lista. Trabaja como profesor en la Universidad Amerike, donde imparte clases de maestría enfocadas en gestión deportiva. Formó parte de las Selecciones Nacionales de Baloncesto durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Es muy activo en redes sociales, en las que suele compartir contenido sobre el baloncesto. Tiene cerca de 6 mil seguidores de Instagram.

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