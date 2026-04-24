Mariana Levy: la ciencia explica qué pasó en su muerte durante el asalto que acabó con su vida

La muerte de Mariana Levy, ocurrida la tarde del 29 de abril de 2005, quedó marcada como uno de los momentos más impactantes en la historia del espectáculo mexicano. La noticia se dio prácticamente en vivo, mientras el país veía el programa Hoy, y dejó en shock a colegas, fans y a toda una generación que creció viéndola como protagonista de exitosas telenovelas.

Durante años se habló de una muerte misteriosa, llena de versiones y especulaciones. Hoy, casi dos décadas después, la ciencia ofrece una explicación que pone nombre y causa a lo que ocurrió en el cuerpo de la actriz en uno de los momentos más aterradores de su vida.

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¿Cómo murió Mariana Levy realmente durante el asalto en la Ciudad de México? Claves del caso que impactó a México

Mariana Levy murió durante un intento de asalto en la zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. La actriz viajaba en su camioneta acompañada de sus hijos cuando presuntamente notó que sería víctima de la delincuencia.

Aunque en un inicio se creyó que los asaltantes le habían disparado o golpeado, con el paso de las horas se confirmó algo que sacudió aún más a la opinión pública: Mariana Levy no sufrió ninguna agresión directa. No hubo impactos de bala ni lesiones provocadas por los delincuentes.

El dictamen forense fue claro y, al mismo tiempo, desconcertante: “infarto agudo al miocardio”. La pregunta que surgió entonces fue inevitable: ¿cómo una mujer joven, aparentemente sana y sin antecedentes graves, podía morir así en cuestión de minutos?

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¿Cuál fue la causa de muerte de Mariana Levy según el dictamen forense? El infarto que generó dudas

El diagnóstico médico confirmó que Mariana Levy falleció a causa de un infarto fulminante. Sin embargo, esa respuesta no calmó las dudas; al contrario, las multiplicó.

Especialistas explicaron que un infarto no siempre está relacionado con enfermedades cardiacas previas. En situaciones extremas, el cuerpo puede reaccionar de manera inesperada, especialmente cuando se enfrenta a un nivel de estrés intenso y repentino.

En el caso de Mariana Levy, el miedo absoluto que sintió al pensar que sus hijos estaban en peligro habría sido el detonante. Su cuerpo entró en un estado de alerta máxima, liberando sustancias que, lejos de protegerla, terminaron colapsando su sistema cardiovascular.

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¿Puede el estrés extremo causar un infarto fulminante como el de Mariana Levy? Explicación científica del caso

La explicación científica llegó años después gracias a la divulgadora científica y académica de la UNAM, Georgina Montemayor, en un reportaje de Danielle Dithurbide para Unicable en 2025.

La especialista explicó que el estrés agudo puede tener consecuencias devastadoras para el corazón. En palabras textuales de Montemayor:

“Se habla de que la adrenalina que se está liberando en el caso del estrés agudo, además de otras hormonas, pudieron ocasionar la formación de coágulos”. Georgina Montemayor

Estas hormonas están directamente relacionadas con el cortisol, una sustancia que, en situaciones límite, incrementa la actividad de las plaquetas en la sangre. Este proceso, aunque es un mecanismo natural del cuerpo, puede convertirse en un arma mortal cuando se sale de control.

Georgina Montemayor

¿Qué pasó en el cuerpo de Mariana Levy antes de morir? Así reaccionó su organismo durante el asalto

De acuerdo con la explicación médica, el nivel de estrés que vivió Mariana Levy durante el asalto rebasó la capacidad de respuesta de su organismo.

Los coágulos generados por la descarga hormonal viajaron por el torrente sanguíneo hasta llegar a las arterias del corazón. Ahí ocurrió el colapso fatal. Así lo explica la académica de la UNAM:

“Cuando los coágulos llegan a las arterias cardíacas, se obstruyen y se presenta el infarto. Algunas personas pueden sobrevivir pero en otras ocasiones sobreviene la muerte”. Georgina Montemayor

En el caso de Mariana Levy, el infarto fue inmediato y no dio margen de reacción. Todo ocurrió en cuestión de minutos, en medio del miedo, la adrenalina y la desesperación por proteger a sus hijos.

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¿Quien fue Mariana Levy?

Mariana Levy fue una actriz mexicana de televisión, muy popular en los años noventa e inicios de los 2000, reconocida por protagonizar telenovelas juveniles y familiares.

Nació el 22 de abril de 1966 en la Ciudad de México. Era hija de la escritora y periodista Talina Fernández, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, por lo que creció desde muy joven dentro del medio artístico.

Mariana Levy se consolidó como protagonista en telenovelas exitosas como La pícara soñadora, Los privilegios de amar, Amor real y Mujer de madera. Su imagen fresca, carisma y cercanía con el público la convirtieron en uno de los rostros más reconocidos de Televisa durante esa época.

Murió de manera trágica el 29 de abril de 2005, a los 39 años, durante un intento de asalto en la Ciudad de México. Su muerte causó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y en la opinión pública, y hasta hoy Mariana Levy es recordada como una actriz talentosa cuya vida terminó de forma inesperada y profundamente dolorosa.