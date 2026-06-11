¿Chef de ‘Venga la alegría’ presentía su muerte? Las últimas palabras de Sandra Díaz del Valle

Hace algunas horas, se confirmó la inesperada muerte de Sandra Díaz del Valle, chef de ‘Venga la alegría’ de TV Azteca Honduras. La experta de cocina había cumplido 46 años hace poco. En redes sociales, se han viralizado sus últimas palabras. Te contamos los detalles.

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¿Qué le pasó a Sandra Díaz, chef de Venga la alegría? / Redes sociales

¿Cómo murió Sandra Díaz del Valle, chef de ‘Venga la alegría’ de TV Azteca Honduras?

Este jueves 11 de junio, las redes sociales de TV Azteca Honduras dieron a conocer el sensible fallecimiento de Sandra Díaz del Valle, ocurrido el pasado 10 de junio. En su comunicado, expresaron su sentir ante la noticia y la recordaron como una persona “alegre” y “apasionada por la cocina”.

“Con el corazón lleno de tristeza, recordamos a nuestra querida compañera Sandra Díaz del Valle, quien dejó una huella imborrable en cada uno de nosotros. Su alegría, su pasión por la cocina, su profesionalismo y su enorme calidad humana permanecerán para siempre en nuestra memoria”. TV Azteca Honduras

El hecho también se dio a conocer durante la reciente transmisión en vivo de ‘Venga la alegría’ de Honduras. Sus compañeros se dijeron muy afectados por la noticia y decidieron dedicarle el programa a modo de homenaje.

Se desconocen las causas de muerte. Sin embargo, algunos medios han mencionado que, horas antes, supuestamente recibió atención médica. Se ha reportado que el esposo de Sandra indicó que “un profesional de la salud” le “inyectó algo”. Tras esto, la chef se sintió mal y la llevaron a otro hospital, donde habría llegado sin vida.

“Luego de ese episodio, empezó a presentar complicaciones en su estado de salud, por lo que el personal médico inició maniobras de procedimiento de atención de emergencia, con el objetivo de estabilizarla. Ante el agravamiento de su condición, se tomó la decisión de trasladarla de emergencia al Hospital Escuela, donde llegó sin signos vitales”, dijo un medio hondureño.

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Las últimas palabras de Sandra Díaz del Valle, chef de ‘Venga la alegría’, de TV Azteca Honduras

En redes sociales, se han viralizado las últimas publicaciones de Sandra Díaz del Valle, chef de ‘Venga la alegría’ de TV Azteca Honduras. Uno de los posts que más ha llamado la atención fue el que agradece por todo lo bueno de la vida.

“Hoy me siento especialmente agradecida con Dios por permitirme trabajar con el don que me regaló, por cada oportunidad, por cada aprendizaje y por cada persona que confía en mi cocina. Gracias por acompañarme en este hermoso camino lleno de sabores, historias y mucho amor”, dijo en ese momento.

Los comentarios de la publicación se viralizaron rápidamente y los fans no han dudado en expresar sus condolencias a la familia en estos momentos tan complicados.

El funeral de la celebridad se llevó a cabo durante la noche del 10 de junio. Familiares y amigos asistieron al evento. Solo su tío quiso hablar ante los medios. El hombre dijo que la familia está muy afectada por lo ocurrido y señaló que siempre la recordarán con mucho cariño.

Actualmente, las autoridades siguen investigando los hechos para esclarecer cuál fue el verdadero motivo del deceso.

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¿Quién era Sandra Díaz del Valle, chef de ‘Venga la alegría’ de TV Azteca Honduras?

Sandra Díaz del Valle fue una reconocida conductora y chef de origen hondureño. Nació el 10 de junio de 1980. Desde hace algunos años, colaboraba en el programa ‘Venga la alegría’ de TV Azteca Honduras.

También era maestra de cocina y tenía su propio canal de YouTube. En Instagram tiene 23 mil seguidores. Estaba casada con Juan Fernando Lobo, quien siempre la apoyó en todos sus proyectos.

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