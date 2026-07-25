Exintegrante de ‘Venga la alegría’ reaparece tras ser anexado por su alcoholismo: “No tengo nada”|VIDEO

“¿Dónde está René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’?” Esa era la pregunta que muchos se hacían hace algunos meses. En ese momento, se reportó que el exjefe de información del matutino de TV Azteca había sido anexado en contra de su voluntad por un tema de alcoholismo.

El asunto vuelve a estar sobre la mesa luego de que el propio Gómez reapareciera en redes sociales y explicara qué pasó realmente, así como su situación actual. Te contamos lo que dijo.

Te podría interesar: Ferka destapa pleito con una de las conductoras de Venga la Alegría, ¿pidió su salida? “Conmigo no”

René Gómez formó parte de ‘Venga la alegría’ por 7 años / Redes sociales

¿Por qué se dijo que René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, estaba secuestrado?

En noviembre de 2025, el periodista Álex Kaffie reportó que René Gómez no se había presentado a trabajar en ‘Venga la alegría’ durante varios días. Señaló que la producción estaba preocupada, ya que tampoco habían podido comunicarse con él.

En aquel entonces, se mencionó que habría estado viviendo en la calle y que después fue privado de su libertad. De igual forma, la periodista Inés Moreno reportó que René padecía alcoholismo y que había sufrido una fuerte recaída.

Señaló que, supuestamente, en algún punto lo metieron en un anexo en contra de su voluntad. Al parecer, en este lugar lo habrían maltratado. Moreno dijo haber tenido contacto con él, quien supuestamente le confirmó toda la información.

“Al parecer, en este tipo de lugar donde están retenidos, son maltratados físicamente de manera terrorista, los castigan, los hacen trabajar, los esclavizan. Lo llevaron a un anexo en Iztacalco, no sabe cómo se llama, cerca del Metro Coyuya, pero los familiares de René no viven en México, son de Mérida, entonces está solo aquí. Dicen quienes son allegados a él que en estos momentos sería su quinta ocasión de internamiento”, manifestó.

No te pierdas: ¿Kristal Silva se va de Venga la alegría? La conductora destapa la verdad de su ausencia con FOTOS ¿en la competencia?

René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, estuvo desaparecido por varios meses / Redes sociales

René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, confirma que sí fue anexado en contra de su voluntad

Recientemente, René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, compartió un video narrando su experiencia. Reveló que, en noviembre, recayó en el alcohol y que había comunicado al programa que se internaría en un centro de rehabilitación.

Estuvo un mes en ese sitio y, a su salida, se enteró de que lo habían corrido del matutino, sin importar su trayectoria de siete años. A principios de año, volvió a caer en el vicio. Gómez describe esta época como “la peor de su vida”.

Y es que lo metieron en un centro en Iztacalco. Relató que su experiencia en ese sitio fue aterradora, ya que lo golpearon y maltrataron psicológicamente, afectándolo más.

“En enero, volví a beber y a partir de ese momento, inició el peor infierno que he vivido en toda mi vida, no en los últimos años, en toda mi vida. Primero estuve en un centro que se encuentra en Iztacalco, cerca del Metro Coyuya, donde había golpes, donde al alcohólico no se le cree. Yo pude entrar a mis redes sociales y les empecé a escribir a personas para que me ayudaran. Terminé traumado y volví a beber”. René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’

Indicó que posteriormente lo internaron en otro centro, donde al parecer hasta abusaron sexualmente de él.

René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’ “Me cuidaron dos personas y una de ellas se atrevió a abusar sexualmente de mí y la otra me lo confirmó…Después de 10 días, me escapé y seguí bebiendo, bebiendo, bebiendo, hasta que me ingresaron a otro centro en Neza”

¿Cómo está René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, tras ser anexado contra su voluntad?

René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, admitió tener miedo a los anexos por todas las cosas horribles que pasó en ese tipo de lugares; desde abusos hasta maltratos físicos y verbales.

“Ratas, cucarachas, comida echada a perder, tomábamos agua de la cisterna, dormíamos en un cuartito de 3x3, 10 personas, sin colchoneta y, sobre todo, había golpes, humillaciones, abdicaciones. Yo obviamente tengo miedo, porque estos lugares en los que estuve internado funcionan como mafias, por eso, si algo me llega a pasar o le llega a pasar a mi familia hago responsable a estos lugares en los que estuve internado”, expresó.

Finalmente, resaltó que estaba luchando por mejorar y salir adelante. Reconoció que ahora no está en un buen lugar, ya que se quedó “solo y sin nada”.

“Todo esto me pasó en estos ocho meses en los que el alcohol me arrebató todo, me arrebató trabajo, amigos, familia. Me toca empezar desde cero; no tengo prácticamente nada. Este video lo hago con riesgo de que nadie confíe en mí”, concluyó.

Mira: Kristal Silva ¡se confiesa!: “Amigos tengo muy pocos en Venga la alegría”, ¿hay problemas?