¡Despiden a Viviann Baeza de Venga la alegría! Revelan la razón de su salida: “Emocionada por lo que viene”

Después de que en TVNotas reveláramos que Venga la alegría podría perder a uno de sus conductores tras concluir el Mundial 2026, se dio a conocer que Vivian Baeza se va del matutino de TV Azteca por una poderosa razón. ¿De qué se trata?

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Conductores de Venga la Alegría. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Por qué se dice que Viviann Baeza podría salir definitivamente de Venga la alegría?

Luego de que en TVNotas te contáramos que Kike Mayagoitia fue expuesto por Viviann Baeza, llegó nueva información sobre la posible salida de uno de los dos de Venga la alegría al terminar el Mundial 2026.

“Después del mundial y de las vacaciones de verano vendrán cambios de conductores. Los que están en la cuerda floja son Viviann y Kike, por todos los roces que han tenido dentro del programa y, sobre todo, por hacerlos públicos”, contó la fuente anónima.

Desde entonces, la fuente dejó claro que desconocía si se trataba de una salida definitiva o temporal a causa de otro proyecto, como La granja VIP, pues no había información de quién pudiera ser su reemplazo.

“No he escuchado nada de eso. A lo mejor la salida es porque a Viviann la mandan a ‘La granja’, que inicia en octubre, o si a Kike ya le dicen bye. Todo puede pasar, pero que hay tensión en el foro, eso nadie lo puede negar”. Fuente de TVNotas

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Viviann Baeza se va de Venga la alegría. / Redes sociales

¿Cuándo se despidió Viviann Baeza de Venga la alegría tras rumores?

Después de semanas de rumores sobre su posible salida de Venga la alegría, Viviann Baeza fue confirmada como una de las participantes de la nueva edición de Survivor, por lo que deberá abandonar temporalmente el programa matutino.

Vivian Baeza se va de Venga la alegría para integrarse a Survivor. / Redes sociales

El anuncio oficial de su participación ocurrió la tarde del 11 de julio, lo que significa que la conductora y cantante formará parte de Survivor México: La reliquia en llamas, junto a otros 15 participantes, quienes se han ido revelando con el paso de los días.

Debido a que su participación era un secreto, Venga la alegría se pronunció al respecto hasta el juego de ‘Sin palabras’ del pasado 13 de julio. De acuerdo con los presentadores, Baeza ya está en las playas de Survivor completamente desconectada.

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¿Cómo reaccionó Viviann Baeza a su salida de Venga la alegría para ir a Survivor?

Viviann Baeza, quien se integró como conductora de Venga la alegría en 2025, compartió en su cuenta personal de Instagram un video desde el aeropuerto en el que se muestra emocionada por el proyecto, el cual acompañó con un mensaje especial:

“Emocionada por lo que viene. Ahí les encargo el changarro”, expresó; una de las primeras en reaccionar fue Luz Elena González, su compañera, quien comentó: “Aquí lo cuidamos, Vivi. Con todo, campeona”.

Cabe mencionar que la nueva temporada de Survivor México se estrena el próximo lunes 20 de julio en punto de las 6:30 de la tarde. Hasta ahora, algunos de los confirmados, además de Viviann Baeza, son: Rey Grupero, Anahí Izali, Abel Robles, Aurélie Garzonio, Azalia ‘la Negra’, Bobby Larios, entre otros.

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