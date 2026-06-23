Kristal Silva termina en el suelo tras caída EN VIVO en Venga la alegría: ¿Cuál es su estado de salud?

Luego de que Capi Pérez tuvo que intervenir en un jaloneo en Venga la alegría, Kristal Silva y Kike Mayagoitia se volvieron protagonistas de un bochornoso momento que está acaparando la atención de las redes. ¿Qué pasó entre los conductores? Te contamos todos los detalles.

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Kristal Silva se cae en Venga la alegria. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Kristal Silva y Kike Mayagoitia en Venga la alegría?

Durante la mañana del 22 de junio, Kristal Silva, quien ha sido comparada con Galilea Montijo, cayó al piso tras una dinámica con su compañero Kike Mayagoitia; además de que el momento se pudo presenciar en vivo, también fue difundido en redes.

A través del breve clip, se observa a los conductores recrear un baile hecho por sus invitados; pese a la emoción que mostraron al inicio del ejercicio, terminaron en el piso tras un movimiento incorrecto de Mayagoitia.

En el suelo, ambos rieron por lo ocurrido y rápidamente fueron auxiliados por sus invitados. El primero en ponerse de pie fue el exintegrante de La granja VIP; mientras que la modelo mexicana permaneció en el piso unos segundos más.

“Se la dieron de inventados haciendo pasos de tango, pero una falla de coordinación los hizo irse al suelo”, se lee en la publicación del matutino.

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¿Cuál es el estado de salud de Kristal Silva tras caída en Venga la alegría?

Después de que Kristal Silva se confesó con TVNotas sobre sus amistades dentro de Venga la alegría, sufrió una bochornosa caída con Kike Mayagoita que la dejó en el piso, pero sin consecuencias en su salud.

Por lo que se puede observar en el breve video, el momento solo se convirtió en uno de los más divertidos de la emisión y, aunque Silva tardó un poco más en ponerse de pie, el incidente no pasó a mayores y ambos conductores se encuentran bien.

Sin embargo, la caída sí generó algunos comentarios, la mayoría positivos para ambos presentadores. La mayoría de los usuarios resaltaron el carisma de Silva y la caballerosidad de Mayagoitia. Incluso, en la publicación, el excolaborador de SNSerio colocó: “Nada mal para nuestra primera clase”.

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Kike Mayagoitia cayó al piso junto a Kristal Silva. / Redes sociales

¿Quién es Kristal Silva, modelo que representó a México en Miss Universo 2016?

Yuselmi Cristal Silva Dávila , conocida en el mundo del entretenimiento como Kristal Silva Soto de la Marina, Tamaulipas .

, conocida en el mundo del entretenimiento como . Estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), pero tras convertirse en representante de Nuestra belleza México en 2016 y llegar hasta Miss Universo , inició su camino en la televisión.

y llegar hasta , inició su camino en la televisión. Después de quedar en el top 9 del certamen de belleza, Kristal Silva tocó las puertas de TV Azteca , lo que la llevó a convertirse en una parte fundamental del matutino desde 2018.

, lo que la llevó a convertirse en una parte fundamental del matutino desde 2018. Además de su constante presencia en el programa, ha mostrado su versatilidad al ser parte de concursos como Survivor México y Quiero cantar. Mientras que en el aspecto sentimental comparte una sólida relación con Luis Ángel Lores, con quien se casó en 2021.

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