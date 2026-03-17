¿Kristal Silva no quiso entrevistar a Insulini tras ‘troleada’ en Venga la alegría? Esto dijo tras escándalo

El viernes 13 de marzo, Insulini junto a su banda Los espantasuegras y Raymix llevaron su sencillo “Cosmos” a ‘Venga la alegría’, pero al pedirles presentarla con playback, la “reconciliación” del vocalista y el interprete de Oye mujer tras meses de polémica, se convirtió en troleo en vivo: cambiaron de instrumentos, exageraron cada gesto y sembraron caos en el foro. La conductora Kristal Silva lució incómoda y, según Insulini, los mandaron “a corte de una”. Ella ya contestó y explicó su reacción.

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¿Qué hicieron Insulini y Raymix en ‘Venga la alegría’ para protestar por el playback?

La visita de Insulini, Raymix y Los Espantasuegras a ‘Venga la alegría’ pintaba para cerrar una racha de polémicas entre ambos músicos: fueron a tocar “Cosmos”, su colaboración de electrocumbia. Pero antes del show les habrían solicitado cantar con playback, y ahí comenzó la protesta creativa en cadena. Para exhibir la simulación, los artistas ensayaron un troleo en horario nacional: intercambiaron roles e instrumentos frente a las cámaras y se dedicaron a exagerar cada movimiento para que quedara clarito que no estaban tocando en vivo.

“Nos pidieron exactamente lo mismo: cantar con playback. Y bueno, yo me fui a la batería, el baterista a las voces, al bajista le pusimos un teclado de juguete…” Insulini

El plan siguió con coreografías y miradas directas a la lente para que la audiencia notara el chiste. El baterista cantando, el vocalista golpeando tambores y el tecladista con un piano de juguete y una guitarrita crearon una imagen surrealista. Lejos de esconderlo, el creador de contenido buscó que todo luciera deliberadamente ridículo:

“Yo estaba pescando la cámara… y me pregunté: ¿a qué grado de ridículo puedo llevar esto?” Insulini

Así, el número terminó convertido en una escena caótica que puso a hablar a fans de la música en vivo, del playback en televisión y del límite entre show y protesta.

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¿Qué pasó con Kristal Silva y por qué se habló de molestia en vivo?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la reacción de Kristal Silva, quien aparentemente no tomó bien lo ocurrido durante el show en Venga la alegría.

De acuerdo con Insulini, la situación escaló al punto de afectar la dinámica del programa:

Insulini “Estoy seguro de que los conductores no se dieron cuenta en un principio, pero después sí. Y fue tan incómodo que incluso Kristal no nos entrevistó y nos mandó a corte de una”.

Durante la transmisión, algunos espectadores notaron cierta tensión en el ambiente, lo que alimentó rumores de molestia por parte de la conductora. En redes sociales, usuarios señalaron que la reacción fue evidente, mientras otros defendieron que simplemente seguía indicaciones de producción.

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¿Cómo respondió Kristal Silva tras la polémica con Insulini en Venga la alegría?

Luego de que el tema explotara en redes sociales, Kristal Silva no tardó en pronunciarse y aclarar lo ocurrido desde su perspectiva y aprovecho el video de Insulini para alzar la voz

“Yo solo me asusté con la batería pensé que había sido sin planearse jaja AHORA ENTIENDO TODO…”. Kristal Silva

Su respuesta fue interpretada por muchos como una forma de bajar la tensión y evitar que la polémica creciera más. Sin embargo, también dejó ver que, al menos en su caso, no estaba al tanto de la “protesta” planeada por los músicos.

Kristal Silva contestó al video de Insulini en TikTok. ¿Se molestó? / TikTok

¿De dónde salió la idea de la “protesta” y qué tiene que ver Muse?

Lejos de ser improvisada, la peculiar protesta de Insulini tiene una referencia directa en la historia de la música. El influencer explicó que se inspiró en lo que hizo la banda Muse en 2009.

En aquella ocasión, el grupo británico fue obligado a hacer playback en un programa de televisión italiana y decidió responder intercambiando roles entre sus integrantes, generando una presentación absurda que evidenciaba la situación.

Siguiendo ese ejemplo, Insulini y su equipo replicaron la idea en Venga la alegría, adaptándola a su estilo y llevándola al extremo con objetos como instrumentos de juguete y acciones exageradas.