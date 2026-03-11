¿Arruinaron el Mario Day en Venga la alegría? El cosplay que desató críticas y memes entre fans de Nintendo

El Mario Day, celebrado cada 10 de marzo, es una de las fechas más queridas por los fanáticos de los videojuegos. En todo el mundo, miles de seguidores del famoso personaje de Nintendo celebran al icónico fontanero con eventos, maratones de juegos y homenajes en redes sociales. Sin embargo, en la televisión mexicana el festejo terminó convirtiéndose en un momento viral… pero por las razones equivocadas.

El programa matutino Venga la alegría, decidió sumarse a la tendencia con un segmento especial dedicado al universo de Super Mario Bros. Los conductores aparecieron disfrazados de los personajes del popular videojuego y la producción montó una escenografía inspirada en el famoso mundo del Reino Champiñón. Pero lo que parecía un divertido tributo terminó generando polémica entre los fans.

¿Por qué el Mario Day de Venga la alegría se volvió viral en redes sociales? El cosplay de Mario Bros que desató críticas

El homenaje al Mario Day en Venga la alegría buscaba conectar con el público gamer y sumarse a la conversación global sobre Super Mario Bros. La producción del programa preparó un segmento especial en el que los conductores aparecieron caracterizados como algunos de los personajes más conocidos del videojuego.

La escenografía incluía un detalle que llamó la atención: tuberías verdes gigantes, similares a las que aparecen en los niveles clásicos del juego. Desde ahí salían los presentadores, recreando una escena inspirada en el mundo de Mario. Durante unos segundos, el momento parecía funcionar como un homenaje divertido. Sin embargo, la conversación cambió cuando los espectadores comenzaron a notar algo extraño en los disfraces.

Fue entonces cuando surgió la pregunta que encendió las redes sociales: ¿qué hacía ahí un personaje llamado Vivian?

¿Quién es Vivian y por qué causó polémica en el cosplay de Mario Bros en Venga la alegría?

La confusión estalló cuando usuarios notaron que uno de los personajes presentados en el homenaje de Venga la alegría parecía ser Vivian, detalle que encendió las alarmas entre los fans del videojuego. De inmediato comenzaron a circular dudas sobre si Venga la alegría realmente había identificado correctamente a los integrantes del universo de Super Mario Bros, o si se trataba de un error que evidenciaba una falta de investigación por parte de la producción. Las críticas no tardaron en explotar en redes sociales, donde seguidores de Nintendo cuestionaron la elección del personaje y la fidelidad del cosplay mostrado en televisión.

Entre los comentarios que se viralizaron apareció uno que resumió la incredulidad general: “¿Qué personaje es Vivian? Que yo sepa no es de Mario Bros, ¿o sí?”.

La frase se replicó como pólvora entre internautas que consideraron que el programa había fallado en su intento de subirse al Mario Day. Aunque algunos fans recordaron que el universo de Mario es amplio y abarca títulos con personajes menos populares, el debate terminó centrado en si la aparición de Vivian era una decisión creativa válida o simplemente un descuido que arruinó el homenaje.

¿Por qué Venga la alegría celebró el Mario Day?

La decisión de Venga la alegría de unirse al Mario Day no fue casualidad. El matutino buscó aprovechar la enorme conversación digital que cada año genera el 10 de marzo, fecha que se volvió un fenómeno cultural gracias a la combinación “Mar.10”, idéntica al nombre MARIO. Con redes sociales, marcas y comunidades gamer celebrando al famoso fontanero, la producción vio una oportunidad perfecta para conectar con audiencias jóvenes y mantenerse relevante.

Además tenía un motivo aún más estratégico: impulsar el estreno televisivo de Super Mario Bros: La película programado para el 22 de marzo, una cinta que hizo historia en México al recaudar más de 1,500 millones de pesos y superar incluso a gigantes como Avengers: Infinity War. La intención era sumarse al hype aunque el resultado terminó generándoles más memes que aplausos.