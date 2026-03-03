¿Luz Elena González abandona ‘Venga la alegría’? Protagoniza fuerte pelea EN VIVO: “Ya no estoy a gusto”

‘Venga la alegría’ podría decirle adiós a otro presentador. Esto es lo que se ha comenzado a decir en redes sociales tras la fuerte pelea que Luz Elena González protagonizó con otros presentadores en plena transmisión en vivo.

Luz Elena González / Redes sociales

No te pierdas: Raúl Osorio, exconductor de Venga la alegría, revela la devastadora razón de su salida del programa; ¿cuál?

¿Cómo fue la pelea entre Luz Elena González y sus compañeros en ‘Venga la alegría’?

Todo se suscitó durante una dinámica en la que los conductores de ‘Venga la alegría’ se tenían que sincerar sobre lo que pensaban de sus compañeros. Cuando fue su turno, Luz Elena González dijo estar muy molesta con algunos de sus colegas, en especial Kike Mayagoitia, por aparentemente hablar mal de ella a sus espaldas.

De acuerdo con la también actriz, se había enterado de que varios se habían quejado de su aparente mal desempeño en el juego ‘Sin palabras’ y que incluso se habían planteado la posibilidad de no incluirla más.

“Desafortunadamente, para su suerte, los escucharon hablando mal de mí. Que no me quieren ya en su equipo. Ya, están enojados, pero, con la pena, yo soy muy profesional, trato de hacer lo mejor que puedo en este juego y, pues, la verdad es que, si no están a gusto conmigo, pues, lo siento mucho, voy a hacer lo mejor que puedo” Luz Elena González

Si bien sus compañeros intentaron negarlo en un principio, Luz Elena aseguró que todo era verdad y admitió que esta clase de situaciones le molestaban bastante: “Ya no estoy a gusto porque, evidentemente, no tengo ni la empatía, ni el apoyo ni el cariño de un equipo que se supone que ayuda a la persona a la que más trabajo le cuesta. Si tengo que quedarme en este equipo, lo voy a hacer. Si tienen algo que decirme, díganlo de frente”, expresó.

Todo esto provocó una confrontación muy seria, pues una de las presentadoras aseguró que siempre se le ha hablado de frente y le pidió que reconociera que era alguien “muy distraída”. En respuesta, González aseguró que la única que se ha mostrado dispuesta a apoyarla ha sido Kristal Silva.

Aunque todo se decía entre risas, la tensión fue muy palpable, tanto así que ‘el Capi’, caracterizado de ‘Margarita Mckenzie’, tuvo que dar fin a la dinámica y calmar a los presentes.

Luz Elena González / Redes sociales

Te recomendamos: Conductor de Venga la alegría con un pie fuera del matutino ¡por insoportable! “Le llovió mucho hate”

¿Luz Elena González exigió que despidieran a un integrante de ‘Venga la alegría’?

Hasta el momento, se desconoce cómo se encuentra Luz Elena González tras la confrontación en ‘Venga la alegría’ o si se había ido a quejar con los ejecutivos. No obstante, este tema ha hecho que resurja el rumor sobre la presunta mala actitud de la conductora.

Y es que, tras hablar de lo ocurrido en el matutino, el periodista Gabo Cuevas, a través de su pódcast, recordó cuando se dijo que, presuntamente, González provocó que despidieran a un colaborador del programa solo porque no le gustó una foto que le tomó y que subió a redes sociales.

Gabo Cuevas “Ya que estamos contando verdades, Luz Elena González, en algún momento, se le señaló que por ella habían despedido al chico de redes porque no le pareció una imagen que subieron; y que ella le pidió a la productora de ‘Venga la alegría’ que despidiera a ‘Chemita’... Ella lo niega”

Según lo que habría respondido González ante esto, presuntamente, ‘Chemita’ fue despedido por decisión de los ejecutivos y ella no tuvo nada que ver con el asunto. Si bien esto es solo un rumor, algunos consideran que, en caso de ser verdad, esto demostraría que la actriz es muy “payasa”.

Por otra parte, Gabo Cuevas también reportó que, supuestamente, Luz Elena se fue a quejar hace poco con los ejecutivos del programa. No explicó el motivo y dijo: “Insisto, son cosas. Lo único que puedo decir es que yo salí de Venga la alegría por una persona que creí que era buena conmigo”.

¿Quién es Luz Elena González?

Luz Elena González de la Torre, conocida solo como Luz Elena González es una actriz, modelo y conductora mexicana.

Tiene 51 años.

Es prima de la actriz Susana González

Si bien estudió Derecho, abandonó la carrera para dedicarse al mundo artístico.

En 1994, quedó como finalista en Nuestra Belleza México.

Se le ha visto en novelas como ‘Mi querida Isabel’, ‘Una familia con suerte’ y ‘Hasta que el dinero nos separe’, entre otras.

Actualmente es conductora de ‘Venga la alegría’.

Mira: ¿Ricardo Casares abandona Venga la alegría? Confirma que está en el hospital ¿por otro infarto? Esto sabemos