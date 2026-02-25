Gabo Cuevas, tras pleito con Poncho de Nigris, confiesa que intentó quitarse la vida, FOTO

La semana pasada, Gabo Cuevas y Poncho de Nigris acapararon la conversación en redes sociales tras el tenso enfrentamiento que protagonizaron durante la conferencia de prensa del King Royale 2026. El influencer impidió el acceso del periodista y lo encaró por comentarios pasados sobre sus hijos. Aunque Cuevas advirtió que emprendería acciones legales, asegurando que fue agredido verbalmente y que su equipo de trabajo resultó dañado, finalmente decidió no continuar con el proceso, apagando lo que parecía ser una nueva polémica mediática.

Sin embargo, el nombre del periodista volvió a generar atención, ahora en un contexto mucho más sensible. Tras la muerte de Héctor Zamorano, exintegrante de La academia, y en medio de las versiones que apuntan a una presunta lucha contra la depresión, Cuevas compartió en su canal de YouTube una experiencia personal sobre salud mental. Su testimonio, lejos de pasar desapercibido, provocó preocupación entre sus seguidores y reavivó la conversación sobre la importancia de visibilizar estos temas.

¿Gabo Cuevas intentó quitarse la vida? La confesión sobre su depresión que encendió alarmas

El martes 24 de febrero se confirmó la muerte de Héctor Zamorano, figura recordada por su paso en La academia. Desde entonces, comenzaron a circular versiones sobre una presunta lucha contra la depresión.

Durante una transmisión en su canal de YouTube, Gabo Cuevas decidió abordar el asunto desde una perspectiva personal, pero lo que dijo superó cualquier expectativa.

“Es que, muchas veces, o sea, el tema es que la salud mental, familia… yo en algún momento de mi vida tuve una depresión muy, muy, fuerte… Y, en algún momento, cuando yo pasé ese tema, yo sí pensé que lo mejor era ya no estar”. Gabo Cuevas

El periodista relató episodios dolorosos de su juventud, marcados por el rechazo, el bullying y crisis emocionales severas: “A los 15 años yo fui víctima de un acoso… lo que hoy se conoce como bullying… entonces yo cuando yo esto… pues dejar de respirar”.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando habló de una cicatriz que, según explicó, es un recordatorio permanente de aquella etapa: “Todos los días me despierto y veo esta cicatriz que tengo… fue porque a los 15 años con una latita de Gerber intenté hacer lo que yo veía en las novelas”.

¿Por qué Gabo Cuevas pide hablar abiertamente de la salud mental y la depresión?

Más allá del morbo o la controversia, la reacción del público estuvo marcada por la inquietud. En redes sociales, usuarios destacaron el valor de que Gabo Cuevas hable abiertamente sobre la depresión, la salud mental y sus experiencias del pasado, pero también expresaron preocupación por la crudeza y la honestidad de su relato, que dejó en evidencia la urgencia de visibilizar estos temas en el mundo del espectáculo.

“Yo sí estoy en contra de que nos dé vergüenza hablar de estos temas… Si una persona decide partir de este mundo, es como, ¿por qué ocultar que él decidió?”. Gabo Cuevas

Finalmente, aseguró que hoy se encuentra bien y que mantiene una buena relación con su familia y con la gente que lo rodea. Sin embargo, hizo un llamado urgente a no ocultar este tipo de situaciones, porque allá afuera hay muchas personas atravesando pensamientos similares. Visibilizarlos, dijo, no solo rompe el silencio, también puede ayudar a prevenir tragedias y a tender la mano a quienes más lo necesitan.

“Entonces, para mí, esta parte en la que te dicen: ‘no hables del tema, no digas esto, no podemos mencionar por qué razón partió esta persona’. Se me hace muy fuerte, sobre todo para alguien que ha vivido esto, como yo. Y no me da pena decirlo, porque creo que muchas personas, como yo, por su sexualidad han intentado —no una, no dos veces— enfrentar el rechazo familiar, que es muy fuerte. Con los años, mi relación con mi familia es otra, gracias a Dios, una relación de respeto. Pero claro que muchas veces hay motivos que te hacen pensar que ya no tienes por qué seguir respirando en este plano”, finalizó el periodista.

Así fue como lo reveló Gabo Cuevas: