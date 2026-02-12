Poncho de Nigris rompe el silencio y habla de la posible demanda de Gabo Cuevas tras fuerte encontronazo

Poncho de Nigris dio de qué hablar luego de protagonizar una pelea con el reportero Gabo Cuevas previo a la rueda de prensa de Ring Royale, evento que reunirá a diversas figuras del internet en la Arena Monterrey. El incidente ocurrió el pasado 10 de febrero, durante la presentación oficial del espectáculo y quedó registrado en una transmisión en vivo.

Gabo Cuevas aclara que nunca deseó la muerte a los hijos de Poncho de Nigris y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale?

La confrontación entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas se registró antes de que iniciara la conferencia de prensa para presentar a los participantes de Ring Royale, cuya primera emisión está programada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey.

De acuerdo con el video difundido en el canal de YouTube Dulce y picosito, Gabo Cuevas realizaba una transmisión en vivo cuando Poncho de Nigris se acercó para reclamarle por declaraciones pasadas. En el clip se escucha al exhabitante de La casa de los famosos México cuestionarlo directamente por comentarios que, según dijo, involucraban a sus hijos.

Durante el intercambio, el empresario jaló el cable de los audífonos del reportero mientras le reclamaba por lo que consideró una referencia hacia un supuesto “karma” relacionado con sus hijos. En el mismo material audiovisual, se observa el momento en que Cuevas le pide que no dañe su equipo de trabajo.

Posteriormente, el comunicador señaló que su teléfono celular resultó afectado tras el incidente. Las imágenes comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, lo que provocó que el momento se viralizara pocas horas después.

Poncho de Nigris y Gabo Cuevas

¿Por qué Gabo Cuevas anunció una posible demanda contra Poncho de Nigris?

Tras lo sucedido, Gabo Cuevas utilizó sus redes sociales para informar que analizaría demandar a Poncho de Nigris por presuntos daños a su equipo de trabajo.

En una transmisión en vivo, el reportero explicó que buscaría proceder “de la manera legal” y reconoció que desconoce los costos y el proceso para contratar un abogado. También señaló que, desde su perspectiva, el empresario no tenía derecho a jalarle el micrófono ni a afectar su herramienta de trabajo.

Cuevas mostró el estado en que, según él, quedó su equipo telefónico después del encontronazo. En el mismo espacio digital reiteró que evaluaría las vías legales correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la demanda ya fue presentada ante alguna autoridad. El anuncio se mantiene como una intención expresada por el comunicador tras el incidente registrado en video.

Gabo Cuevas

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la demanda y las acusaciones?

En un breve encuentro con el programa Lo escuché con Alan Dorantes, Poncho de Nigris ofreció su versión de los hechos. El empresario negó haber agredido al reportero y sostuvo que únicamente se acercó para reclamarle por comentarios que, según afirmó, hacían referencia a sus hijos.

De acuerdo con sus declaraciones, el conflicto surgió por expresiones previas en las que, presuntamente, se mencionó que el “karma” podría reflejarse en alguno de sus hijos. El regiomontano reiteró que no está dispuesto a tolerar que se involucre a menores en señalamientos públicos.

Asimismo, expresó que no le preocupa una posible demanda y que, desde su postura, no realizó ninguna acción que pueda proceder legalmente. También indicó que no desea continuar hablando del tema.

El empresario puntualizó que acepta críticas dirigidas hacia su persona, pero sostuvo que no permitirá comentarios relacionados con sus hijos. Con esas declaraciones cerró el tema ante los micrófonos.

“Simplemente le reclamé por decir que mi karma lo iba a pagar con alguno de sus hijos, que le iba a pasar algo a alguno de mis hijos, ahí está más que claro, no quieran defender lo indefendible” Poncho de Nigris

Mientras tanto, Ring Royale continúa con su promoción rumbo al evento del 15 de marzo de 2026. La Arena Monterrey será la sede de la primera emisión, en la que participarán distintas figuras del internet en combates programados como parte del espectáculo.

