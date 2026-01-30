Dayane Chrissel es abucheada en plena alfombra de los TikToks Awards 2026 le llaman “ratera” ¡Y ya respondió!

Los TikToks Awards 2026 en Ciudad de México no solo dejaron premios, looks y momentos virales, también destaparon un episodio incómodo que hoy es tema fuerte en redes sociales y medios de espectáculos. La llegada de Dayane Chrissel al evento desató abucheos, gritos y acusaciones directas por parte de reporteros, colocando a la creadora de contenido en el centro de una nueva polémica en TikTok México.

Aunque la influencer no estaba nominada en ninguna categoría, su presencia en la alfombra generó revuelo inmediato. Videos del momento comenzaron a circular en cuestión de minutos. El escándalo creció tanto por lo que se gritó afuera… como por lo que ella contestó después.

Mira: ¿Pareja falsa en ‘¿Apostarías por mí?’? Producción descubre supuesto acuerdo secreto y estalla el escándalo

TikTok

¿Por qué abuchearon a Dayane Chrissel en los TikToks Awards 2026?

La tensión se vivió desde la llegada de la periodista Dayane Chrissel . Mientras mostraba su acreditación para ingresar al evento, varios reporteros comenzaron a gritarle y a cuestionarla por señalamientos que han circulado en días recientes en el mundo digital: el presunto uso de material de otros creadores y periodistas.

En los videos que se viralizaron se escuchan reclamos directos como: “Nos puedes dar unos minutos, qué puedes decir sobre qué robas notas. Te robas el contenido de todos, ratera. Ya es momento de que les mérito a los que sí trabajan, Dayane”.

Mira: Excolaborador de Venga la alegría asegura que Jorge Salinas lo besó en la boca: “Hay gente muy cochina”

CHISME POTENTE 😱



Reporteros abuchean a la creadora de contenido Dayane Chrissel por robarles notas y no darles el crédito. 😱🔥 pic.twitter.com/2v1f8jNR5D — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 30, 2026

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre el presunto robo de contenido de Dayane Chrissel?

Uno de los nombres que más resonó en esta polémica fue el de Gabo Cuevas, quien habló sin filtros sobre la situación. El comunicador retomó comentarios de reporteros que aseguran que su trabajo habría sido utilizado sin créditos.

Gabo Cuevas “Diversos reporteros, el día de ayer, reportaron que Dayane Chrissel les ha robado contenido, les ha robado videos, les ha robado notas, con las que ella monetiza. Me llama mucho la atención que una persona que dice ser periodista, que dice ser reportera, dice ser comunicóloga y líder de opinión diga que ella se gana el trabajo de manera digna.”

Además, se hizo referencia a coberturas hechas por reporteros en guardias de aeropuerto y eventos, material que, según estas versiones, habría terminado en clips informativos de la influencer.

¿Cómo respondió Dayane Chrissel a las críticas y acusaciones?

Durante el altercado en la alfombra, Dayane Chrissel optó por no confrontar directamente. Ignoró los gritos y siguió su camino. Sin embargo, ya dentro del evento decidió hablar, aunque sin entrar al fondo del señalamiento.

Su mensaje fue más enfocado en el crecimiento personal y profesional: “También los invito a que innoven a que busquen qué es la gente que es lo que quieren para que ellos también crezcan en redes sociales”.

Más tarde, amplió su postura: “Todo el mundo puede lograr sus sueños al igual que yo, espero que todos también tengan la oportunidad de recibir un premio, de que los artistas te reconozcan, para todos hay, para este medio no hay envidias, todos tienen la misma oportunidad de crecer”.

Mira: ¿Gabo Cuevas mintió? Filtran incómoda disculpa a Aarón Mercury tras decir que tuvo “queveres” con Wendy Guevara

¿Quién es Dayane Chrissel y por qué es tan influyente en TikTok?

Detrás del nombre viral está Dayane Espinoza, conocida en redes como Dayane Chrissel, creadora de contenido mexicana originaria de Matamoros, Tamaulipas, nacida el 4 de noviembre de 1993. Se ha posicionado como una de las figuras más fuertes en noticias de espectáculos en TikTok, acumulando más de 4.7 millones de seguidores.

Su estilo rápido, directo y enfocado en chismes, tendencias y farándula la volvió reconocible, al igual que su frase “¡Chisme potente!”. Antes de consolidarse en digital, tuvo paso por televisión, etapa que, según ha contado, no fue sencilla, pero que terminó impulsándola a construir su propio espacio en redes.

En 2025 ganó en los TikTok Awards USA el premio “My Show Is On Award”, momento que se hizo viral por su reacción y su grito “¡Viva México!”.