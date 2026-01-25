Jorge Salinas: otra periodista lo acusa de haberle dado un beso sin su consentimiento: “Se me abalanzó”

Hace poco Gabo Cuevas, exreportero de Venga la alegría, generó controversia al revelar que hace algunos años, según él, Jorge Salinas lo besó en la boca sin su consentimiento, un hecho que, con el tiempo, reconoció como incómodo y fuera de lugar.

“A lo mejor se van a reír de mí, pero yo me acuerdo que una vez, cuando yo trabajaba para la revista ‘Mi Guía’ y estaba empezando, me acuerdo perfectamente que Jorge Salinas me besó la boca”, indicó el excolaborador de “Venga la alegría”.

Jorge Salinas sufrió un secuestro / IG: @salinasjorgemx

Gabo Cuevas responde a críticas por contar que Jorge Salinas lo besó

Pocos días después de compartir su experiencia en el programa “Dulce y picosito”, Gabo Cuevas confesó que recibió múltiples comentarios en redes sociales, en especial muchas críticas.

“Hace una semana yo conté algo que generó mucha controversia. Yo conté que hace algunos años él me dio un beso en la boca en la presentación de una novela y muchas personas me escribieron que Jorge Salinas me hizo un favor porque un protagonista de telenovelas me besó. Pero les recuerdo que así sea el más guapo, ni el más popular tiene derecho de tocar tu cuerpo sin tu consentimiento”, comentó Gabo Cuevas en su canal de YouTube.

En el mismo episodio Gabo Cuevas narró cómo otra colega le relató haber pasado por una experiencia parecida.

“Ayer en un evento de prensa estaba platicando con varios compañeros. Conté esta experiencia y una reportera me dice: ‘a mí me hizo lo mismo, me besó sin mi consentimiento y no solo a mí, a dos personas más. Ella es una periodista que lleva más de 20 años en el medio y esta historia es cuando hizo Fuego en la sangre. Ella nos cuenta cómo le arrebató un beso’”, relató Cuevas.

Gabo Cuevas sufrió abuso / IG: @gabocuevasc

Reportera asegura que Jorge Salinas la besó sin su consentimiento

La reportera en cuestión, identificada como Citlali, recordó el momento con Jorge Salinas en entrevista con el periodista.

“Hace como 15 años más o menos, creemos que Jorge tiende a hacer eso. Era el inicio de una telenovela de Televisa, en ese entonces nos invitaron como prensa al inicio de las grabaciones y habíamos hecho unas entrevistas con todos. En entrevista con Jorge Salinas, él estaba en una orilla y le pedimos entrevista, nos dio la entrevista, le puse la grabadora y me dio el beso. Mi reacción fue de ‘wow’, y mi compañero se emocionó diciendo: ‘amiga, te acaba de besar’. Yo no me lo esperaba”, contó Citlali, quien en aquel entonces trabajaba para Notimex.

La periodista agregó que, aunque en su momento no denunció, ni lo vio mal, el hecho la sorprendió bastante y ahora recuerda que fue extraño para ella.

“Creo que lo normalizábamos mucho, la verdad solo me saqué de onda, pero no pasó a mayores. Solo me sorprendí, pero sí recuerdo que no me preguntó, solo se me abalanzó”, concluyó Citlali en entrevista con Gabo Cuevas.

