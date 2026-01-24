Tiktoker es hallado sin vida tras brutal ataque en el bosque, ¡llevaba días desaparecido!

Apenas ayer se confirmó la muerte de la influencer Lula Lahfah, y ahora otro creador de contenido ha sido encontrado sin vida. Se trata de Ko Tin Zaw Htwe, conocido como Irrawaddy, cuyo cuerpo fue hallado el 20 de enero de 2026 en una zona boscosa del distrito de Mae Sot, en Tailandia.”

Con apenas 25 años, el influencer y defensor de los derechos LGBTQ+ contaba con casi un millón de seguidores en TikTok, donde compartía videos de baile, moda y tendencias.

¿Cómo asesinaron a Irrawaddy Ma?

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo de Irrawady Ma presentaba múltiples heridas en la cabeza, puñaladas y hemorragias que sugieren un ataque violento. La policía tailandesa señaló que fue hallado debajo de un gran árbol en una zona boscosa, luego de que un habitante local alertara sobre la presencia del cuerpo.

El coronel Dawadung, citado por Clarín, explicó: “Cuando llegamos al lugar, descubrimos al joven Irrawady Ma fallecido, con signos evidentes de lucha compatibles con una escena del crimen”.

Cerca del cuerpo se encontraron botellas de cerveza y restos de comida, lo que hace pensar que la víctima conocía a su agresor y que el encuentro comenzó como una reunión tranquila.

Las autoridades indicaron que la víctima habría sido llevada al lugar mediante engaños.

Irrawaddy desapareció la noche del 18 de enero tras recibir una llamada de alguien cercano que le pidió ayuda. Su último video en TikTok fue publicado el 19 de enero, donde aparece bailando y mostrando una prenda nueva.

Ko Tin Zaw Htwe, conocido como Irrawaddy, fue hallado muerto el 20 de enero de 2026 en un bosque del distrito de Mae Sot / Redes sociales

Mira: Muere el excampeón de culturismo conocido como “El Coloso” a los 48 años: ¿quién era Andrea Lorini?

¿Quién mató al influencer Irrawaddy Ma?

Hasta ahora, la policía ha detenido a un sospechoso vinculado al caso, aunque no se han revelado su identidad ni las motivaciones exactas del crimen.

Los investigadores creen que podría haber más personas implicadas y continúan revisando registros telefónicos y pruebas forenses, pero de momento no se han reportado más sospechosos ni el móvil del ataque.

Autoridades reportaron que la escena del crimen y las heridas físicas refuerzan la hipótesis de un ataque claramente premeditado, que ha indignado a su comunidad en redes, que pide justicia por Irrawaddy Ma.

Mira: Muere icónico exintegrante de la banda Scorpions a los 71 años de edad: ¡luchó contra fuerte enfermedad!

Ko Tin Zaw Htwe, conocido como Irrawaddy, fue hallado muerto el 20 de enero de 2026 en un bosque del distrito de Mae Sot / Redes sociales

¿Quién era Irrawaddy Ma?

Ko Tin Zaw Htwe era una figura destacada en la comunidad digital del sudeste asiático y uno de los pocos creadores abiertamente queer de Myanmar, lo que lo convirtió en un referente para jóvenes que buscaban mostrarse tal como son. Sus seguidores valoraban no solo su estilo y talento, sino también su cercanía y generosidad.

Irrawaddy Ma era el nombre artístico de Ko Tin Zaw Htwe, un tiktoker e influencer de 25 años que se volvió muy popular en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumulaba más de un millón de seguidores

Publicaba sobre todo clips de baile, moda y momentos de su vida familiar en Myanmar, y además se mostraba abiertamente como integrante de la comunidad LGBTQ+.

Un amigo cercano escribió en Facebook: “Su corazón era puro. Compartía sus snacks conmigo cuando trabajábamos en Yangon antes de que se hiciera famoso”.

La comunidad LGBTIQ+ de Myanmar expresó su dolor por la pérdida y pidió justicia, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron un esclarecimiento rápido del caso y medidas de protección para creadores vulnerables.

Mira: Fue la actriz de comedia más querida de México, pero murió de manera “misteriosa” mientras dormía