Influencer muere junto a su esposa y su padre al intentar salvar a una mujer en el mar

Luego de que se diera a conocer la muerte de la influencer colombiana Carol the warrior, se revela otra desgarradora noticia. Lo que comenzó como un tranquilo paseo familiar terminó en una tragedia que cobró tres vidas

El influencer gastronómico Ben Wood, su esposa María José y su padre Norman murieron tras lanzarse al mar para intentar rescatar a una mujer que era arrastrada por una fuerte corriente en una playa de Chile.

El dramático suceso ocurrió durante unas vacaciones familiares y rápidamente se volvió noticia internacional, pues el gesto de valentía de los tres terminó en una dolorosa pérdida que entristeció a los seguidores de Ben Wood.

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Ben Wood murió junto a su esposa y su padre mientras intentaban rescatar a una mujer en el mar. / Redes sociales

¿Cómo murió Ben Wood, su esposa María José y su padre Norman?

El trágico episodio ocurrió el lunes 9 de marzo, cuando la familia se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Algarrobo, en la región de Valparaíso, Chile. Según reportes de la prensa local, los tres caminaban por la costa cuando presenciaron una escena alarmante.

Una gran ola arrastró al mar a Patricia del Pilar Bello Labbé, de 26 años, quien quedó atrapada por la fuerza de la corriente. Su pareja, Felipe Hernández Bustos, reaccionó de inmediato y se lanzó al agua para intentar rescatarla, pero el fuerte oleaje les impedía regresar a la orilla.

Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Ben Wood, su esposa María José y su padre Norman decidieron intervenir y también se metieron al mar para intentar ayudar a la pareja que luchaba contra las olas.

Sin embargo, la corriente era demasiado fuerte. Los tres fueron arrastrados mar adentro.

De acuerdo con el Servicio Médico Legal de Chile, la causa de muerte de las víctimas fue asfixia por sumersión. Ben Wood y su padre fallecieron prácticamente en el lugar. María José logró salir del agua con vida, pero horas más tarde murió en el hospital a causa de las complicaciones.

El único sobreviviente fue Felipe Hernández, quien finalmente fue rescatado por personal de la Armada de Chile mediante un helicóptero naval.

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Ben Wood murió junto a su esposa y su padre mientras intentaban rescatar a una mujer en el mar. / Redes sociales

¿Quién fue Ben Wood, influencer que murió junto a su esposa y padre?

Benjamín Wood, conocido como Ben Wood en redes sociales, tenía 43 años y era un creador de contenido gastronómico muy querido entre sus seguidores.

Aunque nació en Connecticut, Estados Unidos, llevaba más de una década viviendo en Chile, país donde desarrolló gran parte de su vida profesional.

En Instagram acumulaba cerca de 40 mil seguidores, quienes disfrutaban de sus publicaciones relacionadas con la gastronomía, la cerveza artesanal y sus proyectos culinarios.

Ben Wood murió junto a su esposa y su padre mientras intentaban rescatar a una mujer en el mar. / Redes sociales

Hija de Ben Wood despide a sus padres con desgarrador mensaje

Tras conocerse la tragedia, su hija compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “Mi papá fue uno de los mejores hombres que conocí y mi ejemplo a seguir. Amaba infinitamente a su familia, especialmente a mí, a mi hermana y a su esposa”, escribió.

Añadió: “Todos lo extrañaremos a los dos a montones, y como él decía: Rest in power (Que tu legado siga con fuerza).”

También pidió a los seguidores que compartieran fotos bonitas y divertidas de su padre para recordarlo con alegría

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