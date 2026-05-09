Eiza González de luto: sufre dolorosa pérdida y lanza desgarrador adiós “Nunca dejaré de llorar”

El nombre de Eiza volvió a sacudir las redes sociales, pero esta vez no fue por una película, una alfombra roja o un nuevo romance. La actriz mexicana compartió un mensaje tan íntimo y doloroso que miles de usuarios terminaron conmovidos hasta las lágrimas. Con fotos, videos y palabras llenas de nostalgia, la famosa abrió su corazón para hablar de una pérdida que, según confesó, la tiene completamente devastada.

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Eiza y los trastornos alimenticios: cómo inició su conflicto con la imagen corporal. / Redes sociales

¿Por qué Eiza está de luto y quién murió?

Eiza confirmó la muerte de Pasita, su querida perrita chihuahua, quien la acompañó durante casi 24 años. La actriz reveló la noticia mediante un emotivo video en redes sociales donde mostró lo que habría sido el último día juntas.

La actriz no ocultó el profundo dolor que siente por la pérdida de su mascota y compartió uno de los mensajes más desgarradores que ha publicado hasta ahora. “Me rompe el corazón decir que mi princesa abrazada ha cruzado el puente del arco iris”, escribió al inicio de su despedida.

Además, confesó lo difícil que fue presenciar sus últimos momentos de vida:

“Este vídeo fue nuestro último día juntos, y verla tomar sus últimos pequeños respiros fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar”. Eiza

Aunque Eiza no detalló una enfermedad específica ni explicó exactamente de qué murió Pasita, sí dejó claro que la perrita ya se encontraba en una etapa delicada debido a la avanzada edad que tenía. El mensaje rápidamente provocó reacciones de apoyo de fans y celebridades que entendieron el fuerte vínculo que existe entre una persona y su mascota.

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¿Qué dice el desgarrador mensaje de Eiza González tras la muerte de su perrita Pasita?

La publicación de Eiza estuvo cargada de recuerdos, nostalgia y frases que tocaron fibras sensibles entre sus seguidores. La actriz recordó que Pasita estuvo a su lado prácticamente toda su vida, desde su adolescencia hasta convertirse en una estrella internacional de Hollywood.

Eiza González “Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo. La gente trata de consolarme diciendo que te tuve durante mucho tiempo, pero lo que no entienden es que estoy de luto cada uno de esos años, días, minutos y momentos que compartimos”

La famosa también expresó que siente que nunca podrá superar completamente la ausencia de su mascota: “Pasita, te amo más de lo que las palabras podrían explicar. Creo que nunca dejaré de llorar cuando pienso en ti”.

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Otro de los momentos más emotivos del texto fue cuando recordó cómo Pasita estuvo presente en todas las etapas de su vida: “Estabas allí a través de mis años de adolescencia, convirtiéndome en mujer, en cada altibajo y en cada lugar que la vida me llevó”.

Las imágenes y videos publicados también generaron conversación, pues dejaron ver la enorme conexión que existía entre ambas. En las fotografías aparecen abrazándose, descansando juntas e incluso disfrutando momentos cotidianos llenos de ternura.

La actriz cerró su mensaje con palabras que terminaron de romper el corazón de sus seguidores. En su despedida final, Eiza aseguró que el amor por Pasita permanecerá para siempre y que jamás olvidará todo lo que compartieron.