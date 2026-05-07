Trágica muerte: Así fue el deceso de este cantante, promesa del regional mexicano y ¡de tan solo 26 años!

Se cumplen tres años de la trágica muerte de una de las promesas del regional mexicano, que, a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo, su deceso sigue sorprendiendo a sus fans, ya que con tan solo 26 años de edad dejó este mundo. ¡Tenía una carrera por delante! ¿De quién se trata? Acá te dejamos la información.

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¿Quién fue el artista que murió hace tres años considerado promesa en el regional mexicano?

Se trata de Carlos Parra, quien era un querido cantante del regional mexicano de tan solo 26 años de edad y murió un 6 de mayo de 2023.

Formaba parte de ‘Los Parras’, que era una agrupación local de música regional muy popular en las redes sociales y que fue ganando notoriedad con el tiempo.

Se trataba de un conjunto musical, el cual era formado por tres hermanos: Carlos, César y Christian Parra, quienes destacaron por las letras de sus canciones con el grupo ‘Los Parras’.

Todo era reconocimiento y popularidad, hasta que un día una noticia devastadora para la agrupación cambió por completo muchos planes, ya que se había registrado la trágica muerte de uno de sus miembros.

Carlos Parra, vocalista de Los Parras que murió. / Foto: Redes sociales.

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¿Cómo murió Carlos Parra el 6 de mayo del 2023?

Todo era feliz en la vida de esta agrupación y de sus integrantes hasta que un 6 de mayo, pero de 2023, viajaban en un automóvil para celebrar el cumpleaños de uno de sus miembros: Christian, pero ocurrió un accidente que acabó con la vida de uno de ‘Los Parras’.

Se trataba de Carlos, quien perdió la vida en el accidente automovilístico. En el mismo vehículo se encontraban Christian y César, quienes sobrevivieron.

En otro vehículo se encontraba la familia de los tres hermanos Parra. Debido a que los dos carros viajaban muy cerca, su madre presenció el accidente, lo que fue aún más devastador en el momento.

De acuerdo con los reportes, el accidente automovilístico ocurrió luego de que se registrara una falla en el vehículo al impactar un bache, lo que provocó la volcadura.

El accidente donde murió Carlos Parra a los 26 años de edad ocurrió en Arizona mientras viajaban hacia Sonora, México, para festejar el cumpleaños de Christian.

Carlos Parra tenía 23 años de edad cuando falleció. / Foto: Redes sociales

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¿Quién era Carlos, vocalista de grupo Parras?

Carlos Parra nació en Los Mochis, Sinaloa, lugar donde formó el grupo de ‘Los Parras’ con sus hermanos César y Christian.

Desde muy chico, el cantante mostró interés en la música al igual que sus hermanos, por lo que decidieron crear el grupo y llamarse en conjunto con su apellido.

El inicio de la banda comenzó con videos en YouTube y a través de sus redes sociales, donde ganaron popularidad.

El estilo de las canciones de la agrupación se basó en el regional mexicano con letras de historias de romance y desamor.

Carlos era el que daba la voz en las canciones de la agrupación, lo que hizo que ganara más notoriedad entre los fans hasta el día de su trágica muerte.

Dentro del repertorio de canciones se encuentran títulos como:

