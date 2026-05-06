Trágica muerte en el mundo de la televisión: Fallece destacado fundador de noticieros a los 87 años

El mundo de la televisión está de luto, a días de que se anunciara la muerte de Eduardo Lamazón se ha notificado que una estrella más de la pantalla chica dejó este mundo.

El suceso ha sido inesperado acerca de la muerte de este personaje que fue considerado como un pionero de los noticiero. ¿De quien se trata? Acá de lo decimos.

La muerte inesperada de este personaje de la televisión ha causado una gran tristeza. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es el fundador de noticieros que murió?

Luego de la trágica muerte de Eduardo Lamazón, ahora se informó sobre el deceso de Ted Turner, quien fue reconocido por ser creador de la cadena CNN en 1980 y llevó a muchos noticieros a la pantalla chica.

Se le consideró un pionero en la industria de la televisión por cable. Creó diferentes espacios con CNN para la apertura de formatos 24 horas, con la finalidad de llevar la información en todo momento.

A los 87 años de edad Ted Turner murió en su casa ubicada en Tallahassee, en Florida, Estados Unidos.

Ted Turner murió a los 87 años de edad. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue la razón de la muerte de Ted Turner?

Aunque no hay información oficial sobre la muerte de Ted Turner, las primeras versiones indicaron que presuntamente perdió la vida por una enfermedad que ya padecía desde hace tiempo.

Se trataba de demencia por cuerpos de Lewy, que es un trastorno cerebral progresivo, el cual afectaba al empresario desde el año 2018.

A pesar de que estuvo en tratamiento, el trastorno siguió avanzando y progresando hasta su trágica muerte inesperada.

Phillip Evans, portavoz de la familia, confirmó el fallecimiento a los 87 años de edad de Ted Turner. De igual manera, lo hizo la cadena CNN en sus redes sociales:

“Ted Turner, el multimillonario empresario de medios y filántropo que lanzó la revolución de las noticias de televisión por cable de 24 horas cuando fundó CNN en 1980, ha fallecido. Tenía 87 años.” CNN.

Ted Turner presentaba demencia por cuerpos de Lewy, que es un trastorno cerebral progresivo. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién fue Ted Turner?

Ted Turner tuvo una trayectoria en los medios de comunicación destacada hasta el día de su muerte. Su participación para fundar CNN en 1980 y posteriormente crear diversos espacios de noticias en este canal fue lo que lo llevó al reconocimiento en Estados Unidos.

Además de CNN, también participó en la creación de TBS y Cartoon Network.

El deceso del empresario se une esta semana de mayo a la de varias personalidades del mundo de la farándula en Estados Unidos, como la de Yolaine Díaz, famosa periodista de ‘People en Español’ que se confirmó su trágica muerte en un incendio.