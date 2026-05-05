Aparece presunto padre del menor que murió por un golpe de calor en un auto en Mexicali; esto dijo

México sigue conmocionado por el caso de un menor que murió encerrado en un auto en Mexicali. Según reportes oficiales, el pequeño habría pasado, al menos, 12 horas dentro del vehículo en plena ola de calor, causando mucha indignación en redes sociales. En medio de todo esto, un hombre que se dice ser el papá del niño aparece y da sus primeras declaraciones. Te contamos lo que se sabe.

Menor que murió en un golpe de calor en Mexicali / Pixabay/Redes sociales

Lee: La conductora Natalia Téllez rompe en llanto al hablar de la muerte de su “hijo”: “Me cambió la vida”

¿Qué le pasó al niño que murió dentro de un auto en Mexicali?

De acuerdo con información oficial, la muerte del menor se suscitó el pasado 2 de mayo, en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali. La madre del pequeño regresó a su casa a la medianoche del pasado 1 de mayo, tras una fiesta. Se bajó del coche y se fue a dormir, olvidando al pequeño, quien estaba dormido en su silla de seguridad.

Al despertar, la mujer notó la ausencia del menor y lo encontró inconsciente en el carro, por lo que pidió ayuda. El médico forense mencionó que, si bien el menor no presentaba signos de haber sido maltratado, sí mostraba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos.

Indicó que la temperatura exterior osciló entre los 25 y 35 grados, mientras que, dentro del vehículo, superó los 45 grados, por lo que pudo concluir que la causa del fallecimiento fue un golpe de calor.

“El día 2 de mayo, a las 6 de la tarde, ingresó el cuerpo del menor. No presenta lesiones en general, pero se pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producidas por el calor en que estuvo expuesto y se concluye como causa determinante del fallecimiento golpe de calor. Eso es lo que tenemos hasta el momento”, declaró.

La madre del pequeño fue detenida en lo que se desarrollan las investigaciones pertinentes. Hace unos momentos, la Fiscalía General del Estado de Baja California dio a conocer que la mujer está siendo acusada por el delito de homicidio.

Menor que murió en un golpe de calor en Mexicali / Pixabay/Redes sociales

Te podría interesar: Muerte de Renata del Castillo: Hijo de la actriz quedó en orfandad y lo quieren despojar de su patrimonio

Papá del menor que murió por un golpe de calor dentro de un coche en Mexicali aparece

En medio de todo esto, surgió el testimonio de un hombre que se dice ser el padre del menor. A través de redes sociales, han circulado los comentarios que dejó este individuo en algunas publicaciones, en los que expresa que, aparentemente, ya estaba separado de la mamá de su hijo.

“Yo soy el papá del menor y yo no estaba con ella. La señora llegó en estado de ebriedad con otra persona y dejó a mi hijo solo y me comentan que solo puede pasar 48 horas detenida por haberle truncado la vida a mi hijo de 3 años”, indicó.

Presuntamente, estaban en un proceso legal para determinar quién tendría la custodia del menor. Y es que, aparentemente, un juez le dio la custodia del pequeño a la madre sin seguir los procesos correspondientes.

“Estaba peleando por la custodia. Apenas íbamos a tener la audiencia para eso, pero lamentablemente mi hijo no pudo llegar con vida a esa audiencia porque un juez determinó que debía estar con la madre sin hacerle pruebas psicológicas”. Supuesto papá del menor que murió dentro de un coche en Mexicali

Hasta el momento, no se ha verificado si realmente esta persona es el padre del menor. Sin embargo, sus declaraciones han causado mucho revuelo en internet y los usuarios han exigido justicia.

¿Cuál es la condena en prisión que recibiría la madre del menor que murió por un golpe de calor en un auto en Mexicali?

De acuerdo con reportes oficiales, la madre del menor que murió por un golpe de calor en un auto en Mexicali está siendo acusada de homicidio con dolo eventual, ya que ingirió alcohol y se considera que, de no haberlo hecho, no habría olvidado al pequeño en el auto.

Se le podría condenar hasta 15 años de prisión por el crimen. Hasta el momento, no se sabe más del caso y se desconoce cuándo comenzará el juicio en su contra.

Mira: Al extremo interrumpe trasmisión EN VIVO para informar la muerte de histórico conductor: “Nos rompe el alma”