Al extremo interrumpe trasmisión EN VIVO para informar la muerte de histórico conductor: “Nos rompe el alma”

La televisión mexicana vivió un momento de profundo impacto cuando el programa Al extremo interrumpió su transmisión completamente en vivo para dar una noticia que nadie esperaba. Con rostros serios y voz entrecortada, los conductores informaron la muerte de uno de los comentaristas más emblemáticos de TV Azteca, generando tristeza inmediata entre televidentes y colegas del medio.

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Muere / Redes sociales

¿Qué pasó en “Al extremo” en vivo y por qué interrumpieron la transmisión?

Durante la transmisión en vivo de Al extremo, la conductora Vanessa Claudio tomó la palabra para compartir el momento más difícil del programa. Con evidente emoción, anunció el fallecimiento de su compañero, lo que provocó un silencio cargado de respeto en el foro.

“Compartir con ustedes una noticia que nos rompe el alma, esta tarde, TV Azteca, el boxeo y todo el ámbito deportivo está de luto por el sensible fallecimiento de nuestro compañero Don Eduardo Lamazón, deja un hueco gigantesco en nuestros corazones”, expresó en vivo.

La transmisión cambió por completo su tono habitual. De contenido impactante y extremo, pasó a convertirse en un espacio de homenaje, donde se recordó la trayectoria y legado del comentarista.

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¿De qué murió Eduardo Lamazón, comentarista de TV Azteca?

La muerte de Eduardo ‘Lalo’ Lamazón fue confirmado por TV Azteca el mismo día. Sin embargo, hasta ahora no existe una versión oficial sobre las causas de su muerte, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores.

Algunas versiones extraoficiales apuntan a un posible infarto fulminante ocurrido días antes, pero esta información no ha sido confirmada. También se ha comentado que en sus últimas apariciones públicas lucía visiblemente deteriorado, lo que ha alimentado las especulaciones.

Eduardo Lamazón / TV Azteca

¿Qué figuras del boxeo y famosos despidieron a Eduardo Lamazón?

La reacción del medio deportivo no se hizo esperar. Una de las despedidas más emotivas fue la de Julio César Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y compañero de Eduardo Lamazón en múltiples transmisiones de TV Azteca.

El exboxeador compartió un mensaje en el que destacó la lealtad y la amistad que nació frente al micrófono: “Era un hombre de una lealtad inquebrantable. Años después, la vida nos sentó juntos frente a un micrófono en @aztecadeportes y lo que empezó como trabajo se convirtió en la amistad”.

Julio César Chávez se despide de Eduardo Lamazón / IG: jcchávez115

Otro mensaje que conmovió profundamente fue el de Carlos Aguilar, ‘el Zar’, con quien Lamazón compartió transmisiones históricas y una relación cercana dentro del boxeo:

Carlos Aguilar “Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre”.

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