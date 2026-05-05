Caso Carolina Flores: ¿Alejandro “N” se quedará con la herencia? Madre de la modelo dice “El dinero es del niño”

El asesinato de la exreina de belleza, Carolina Flores, continúa generando conmoción y nuevas líneas de investigación. A casi tres semanas de su muerte, Reyna Gómez, madre de la modelo, reveló en entrevista que su hija había recibido una indemnización millonaria antes de ser asesinada presuntamente por su suegra, Érika “N”. ¿Esa fue la causa?

Carolina Flores y su suegra / Redes sociales

¿Carolina Flores recibió dinero por la muerte de su padre en un casino de Estados Unidos?

Un hecho inquietante salió a la luz en días recientes, luego de que la familia de Carolina Flores acudiera al canal de YouTube “Mafian TV”, donde compartieron impactantes declaraciones sobre la muerte de la exreina de belleza.

Cinthia y Javier Flores, hermanos de Jorge Flores (fallecido padre de Carolina), relataron que el fallecimiento del señor ocurrió en circunstancias poco claras. A raíz de ese hecho, Carolina habría recibido una indemnización considerable, que, según afirmaron, superaba los dos millones de dólares. De igual manera, señalaron que la modelo presuntamente recibió ese dinero en compañía de su suegra, Érika “N”.

Javier, tío de la joven, también mencionó que en redes sociales se difundía la idea de que Carolina dependía económicamente de otros, algo que, aseguró, no era cierto. Además, sostuvo que Alejandro N, hijo de Érika “N”, podría haber tenido una participación directa en el crimen, sugiriendo incluso un posible trasfondo económico en los hechos.

Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero). Ese dinero de por medio por ahí seguramente es otro motivo por el cual llegó Alejandro a ser cómplice. Javier Flores, tío de Carolina Flores

Javier también profundizó en la actitud de Alejandro “N”, la cual quedó registrada en el video del crimen y ha sido objeto de críticas. A su parecer, el esposo de Carolina Flores no mostró una reacción ante lo ocurrido, lo que ha generado diversas interpretaciones.

Reaccionó como si habría tirado un plato la mamá, eso no es una reacción de alguien que te ama, no es una reacción de alguien normal. (...) Muy planeado fue eso, y nosotros sabemos por qué. Carolina Flores

Esto abre una nueva línea de especulación sobre el asesinato de Carolina Flores; sin embargo, hasta ahora no hay confirmación de que las autoridades estén siguiendo esa hipótesis, aunque en redes sociales muchos consideran que podría tratarse del verdadero motivo.

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¿Mataron a Carolina Flores por dinero? Tíos aseguran que el esposo es cómplice de Érika “N” y temen por el bebé / YT: Mafian, redes sociales y canva

¿Qué dijo la mamá de Carolina Flores sobre la indemnización millonaria?

La información sobre la presunta indemnización fue confirmada recientemente, pues fue Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, reconoció para Mafián TV, que la modelo sí recibió una cifra de dinero, pero no reveló la cantidad exacta.

“ No me siento segura para darte esta respuesta, la verdad (…) sí recibió en su momento ”, dijo Reyna.

De igual manera, la madre de Carolina sí contó que ella le pidió a la exreina de belleza que le diera trabajo: “Yo nunca le pedí dinero a mi hija, yo le dije: ‘Dame trabajo, no quiero que me des dinero’, el año pasado me ayudó. Yo le limpiaba su departamento un día a la semana y no me da pena decirlo ”, reveló Gómez.

Reyna dijo que no espera quedarse con ese dinero, si no que íntegramente sea destinado al bebé de Carolina, ya que es algo que hubiera deseado la fallecida, aunque desconoce quién se quedará con él:

Yo no sé nada de su dinero, yo no sé si puso al bebé de beneficiario o si hizo un finiquito. Yo lo único que sé es que ese dinero tiene que pasar al niño, es del niño. No hay más. Reyna Gómez

La mamá de Carolina no insinuó que el dinero haya sido la causa del asesinato de su hija, pero son miles los usuarios en redes que aseguran que sí pudo tratarse no solo de una serie de diferencias, si no por su herencia.

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¿Cómo fue el asesinato de la modelo y exreina de belleza, Carolina Flores?

El homicidio de la modelo mexicana Carolina Flores Gómez ocurrió el 15 de abril en la zona de Polanco, aunque las autoridades fueron notificadas hasta el día siguiente. Desde el primer momento comenzaron a difundirse distintas versiones sobre lo sucedido, apuntando principalmente a su suegra, Érika “N”, como la principal sospechosa.

A esto se sumó la difusión de un video por parte del periodista Carlos Jiménez, donde se aprecia el momento en que la suegra sostiene una discusión con Carolina antes de atacarla. En las imágenes, tras realizar seis disparos, se escucha una conversación entre madre e hijo: él le reclama “¿ Qué hiciste, mamá? ”, mientras que ella responde que la modelo la hizo enojar.

La reacción de Alejandro N también fue duramente criticada por usuarios en redes sociales, ya que responde: “¿ Qué te pasa? Es mi familia ”. Por su parte, Érika “N” concluye con una frase que ha generado indignación: “ La familia es mía, tú eras mío y ella te robó ”.

La captura de Érika “N” llevada a cabo hace unos días, fue celebrada abiertamente por internautas, y se espera que a su llegada a México, la asesina pueda ser juzgada conforme a la ley.

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