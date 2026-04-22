Muerte de Carolina Flores: Así se enteró la madre de la modelo de su asesinato, ¡por teléfono! “Mi mamá le disparó”

La muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, ha conmocionado al país entero, luego de que se difundieran detalles sobre el ataque sufrió, presuntamente, a manos de su suegra. Ante esto, la madre de la modelo relató la forma en la que se enteró de la trágica noticia. Te decimos lo que sucedió.

Carolina Flores Gómez, modelo asesinada / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque que sufrió la exreina de belleza, Carolina Flores, a manos de su suegra?

Luego del crimen de la modelo mexicana, Carolina Flores, surgieron diversas especulaciones sobre quién habría sido responsable, apuntando principalmente a su suegra, Érika “N”, como la principal sospechosa.

Uno de los temas más controversiales alrededor de este suceso, fue el hecho de que el esposo de Carolina denunciara lo ocurrido un día después, prestándose a malas interpretaciones.

El vídeo filtrado por el periodista C4 Jiménez muestra el momento en el que la suegra discute con ella y posteriormente la asesina. La plática tras hacer seis detonaciones, es la siguiente:

" ¿Qué hiciste mamá? ”, preguntael esposo de Carolina, a lo que la señora, Érika “N”, contesta: “ Nada, me hizo enojar ”.

El joven, acusado de no reaccionar adecuadamente, dice: “ ¿Qué te pasa, es mi familia? ”, mientras Érika “N” reacciona diciendo:

“La familia es mía, tú eras mío y ella te robó”. Érika ‘N’

Las imágenes han causado molestia en internautas, pues mientras la mujer sigue libre, la mayoría busca justicia.

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“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Madre de Carolina Flores revela: ¿Cómo se enteró de la muerte de su hija?

Reyna Gómez Molina relató, para el programa ¡Siéntese quien pueda! y retomado de Univisión, que fue informada sobre la muerte de su hija el jueves 16 de abril a las 13:35 horas presuntamente mediante una llamada telefónica de su yerno. La noticia, según sus propias palabras, la dejó en estado de shock.

Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’. Reyna Gómez, madre de Carolina Flores

Además, Gómez preguntó de manera inmediata si su hija seguía “tirada” en el lugar de los hechos, ya que todo sucedió un día antes:

Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé’ y, textualmente, así le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me dijo: '¿Es en serio su pregunta?’ y yo dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta… O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’. Reyna Gómez, madre de Carolina Flores

La madre cuestionó de inmediato cómo habían ocurrido los hechos, sobre todo por el hecho de haber encubierto lo sucedido más de un día, la excusa del yerno fue: “ Porque se preocupó por el bebé ”.

Según lo dicho por Reyna, el padre del bebé presuntamente quería dejar a salvo al niño, ya que dada la situación de su esposa, de Érika “N” y de él, podría ir a parar a una casa hogar: “ Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo ”, señaló.

Otra de las preguntas que surgieron en Reyna Gómez fue el paradero de Érika “N” y de dónde había sacado el arma:

¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: ‘No sé’. ‘Dónde está tu mamá’. ‘No sé nada señora’. Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. Reyna Gómez

El caso parece seguir generando nuevos detalles, ahora se está a la espera de la captura de Érika “N”, de quien no se sabe su paradero.

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¿Quién era Carolina Flores?

Carolina Flores Gómez, nacida en Ensenada, Baja California, destacó en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. En 2017 alcanzó reconocimiento en todo el estado al coronarse como Miss Teen Universe Baja California.

El vídeo filtrado ha estremecido las redes sociales, colegas, amigos y usuarios le dan el último adiós a la joven, a la espera de nuevas noticias que acerquen a la ubicación de Érika “N”.

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