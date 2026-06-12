Raúl Araiza de luto: Conductor de ‘Hoy’ sufre triste pérdida y lanza emotivo mensaje: “Siempre en mi corazón”

La mañana de este 12 de junio, el conductor del programa Hoy, Raúl Araiza, compartió con sus seguidores una triste noticia, pues anunció la muerte de un ser querido, algo que lo ha afectado. Además, escribió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

Raúl Araiza anuncia muerte de ser querido / Redes sociales

¿Quién fue el ser querido de Raúl Araiza que murió recientemente?

A través de sus redes sociales, Raúl Araiza confirmó el fallecimiento de quien fuera su exsuegro, Fernando Antonio Rodríguez Beltrán, padre de su exesposa: Fernanda Rodríguez.

“ Siempre en mi corazón mi Fer ”, escribió Raúl, acompañado de un corazón.

En el perfil de Fernanda Rodríguez, Raúl comentó lo siguiente:

Ustedes, las mejores hijas, lo llenaron de amor y orgullo. El mejor abuelo y enorme padre. Dios lo tiene con él para hacerlo reír con su gran sentido del humor, mi Fer. Raúl Araiza

El propio Raúl se hizo presente en el perfil de Fernanda Rodríguez para despedirse por segunda ocasión, emocionando a muchos de sus seguidores.

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Muere exsuegro de Raúl Araiza y lo despide en redes / IG: negroaraiza

¿De qué murió Fernando Antonio Rodríguez, exsuegro del conductor Raúl Araiza?

Raúl Araiza (quien habría sido infiel durante su matrimonio) no reveló detalles sobre las causas del deceso de su exsuegro, su mensaje solo se limitó a una despedida, pues fue parte de su familia durante más de 20 años.

Horas antes de que Raúl Araiza compartiera su mensaje de despedida, su exesposa, Fernanda Rodríguez, confirmó públicamente el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales:

Justo así es como siempre te voy a llevar en mi corazón, tuve, sin duda, al mejor padre del mundo. Te amo. Fernanda Rodríguez Riva Palacio

Además, la exesposa de Araiza compartió información relacionada con los servicios funerarios, mismos que se llevaron a cabo a lo largo de la tarde de este viernes 12 de junio.

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¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez?

El conductor de Hoy, Raúl Araiza, y Fernanda Rodríguez estuvieron casados por casi 24 años, pero fue en 2019 que decidieron separarse y tomar caminos distintos.

Tras su separación, tanto Raúl como Fernanda han dicho llevar una buena relación, ya que de su matrimonio surgieron dos hijos, motivo por el que también el conductor lamentó la muerte de quien fuera su suegro.

Además, en diferentes encuentros con medios de comunicación, Araiza ha dicho que en definitiva, Fernanda es la mujer de su vida:

En el caso mío, yo me aventé muchos años casado, 24, que ha sido la historia más maravillosa de mi vida, hoy por hoy somos enormes amigos, es mi mánager y es un arreglo de amor, ella es la mujer de mi vida, ella lo sabe, yo lo he dicho. Raúl Araiza

Por último, Raúl reveló en una previa entrevista con Yordi, que su matrimonio terminó por la monotonía , aún cuando hicieron algunos esfuerzos:

Sucede que el tiempo cobra factura, los hijos también drenan y no hay tiempo para recuperar lo que se va perdiendo por el desgaste, la monotonía, la costumbre. Raúl Araiza

En una dinámica chusca, Raúl Araiza fue señalado en el programa Hoy por hacer los mejores amarres. ¿Cómo son?

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