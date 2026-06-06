Conductor de “Hoy” confiesa el desgarrador momento en que ¡su familia lo corrió de la casa! “No te aguanto”

Luego de que Raúl Araiza expresó sus deseos por ser abuelo, recordó en una reciente emisión de “Miembros al aire” el momento en que lo corrieron de su casa.

Cabe recordar que en varias entrevistas el conductor de “Hoy” ha hablado abiertamente sobre los problemas que tuvo con el alcohol desde la adolescencia y, recientemente, confesó que fue una de las razones por las que tuvo que salir de su casa.

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Raúl Araiza se sincera sobre un momento de su vida. / IG: @miembrosalairetv / @negroaraiza

¿Cómo corrieron a Raúl Araiza de su casa?

En una reciente emisión del programa “Miembros al aire”, Raúl Araiza se sinceró sobre el difícil momento que vivió cuando su mamá lo corrió de su casa tras regresar del extranjero, donde estudió en una escuela militar.

De acuerdo con el también actor, durante varios años estuvo de “comodino en casa de su mamá”, caso contrario de su hermano, Armando Araiza, quien salió de su casa cuando tenía 19 años.

“Me dice mi mamá: ‘Ya no te aguanto, ya se acabó el ped*'. Era su primogénito, su negrito, ¿cómo habré dado lata para que me dijera: ‘bye’?” Raúl Araiza

De acuerdo con ‘el Negro’ Araiza, su mamá lloró cuando lo vio irse, pero sostuvo su decisión, pues ya no “aguantaba más” sus comportamientos.

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@canalunicable Raúl Araiza recuerda cuando lo corrieron de su casa, a los 25 años, y se fue a vivir a un cuarto de azotea. MiembrosAlAire, los jueves a las 9:30 p. m. por #Unicable 📺 ♬ sonido original - Unicable - Unicable

¿Qué hizo Raúl Araiza cuando lo corrieron de su casa?

De acuerdo con el actor y conductor, cuando salió de su casa uno de sus amigos le ofreció un cuarto para quedarse a vivir momentáneamente, pero nunca imaginó que se trataba de un lugar en la azotea.

Según Araiza, su amigo le comentó que podría quedarse en lugar de la trabajadora del hogar, pero nunca imaginó cómo sería: “Era en la azotea. Empecé a ver un lavadero, otro lavadero, y comí jaulitas donde cuelgan la ropa. Yo le dije: '¿Cómo, no voy a estar en tu departamento?’”, recordó.

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Raúl Araiza recuerda cómo fue salir de su casa. / Redes sociales

¿Quién es la novia de Raúl Araiza?

Pese a los difíciles momentos que superó el actor, hoy en día Raúl Araiza disfruta de una vida estable junto a su pareja, pese a los rumores de una recaída que enfrentó en el pasado.

En febrero de 2025, contó para TVNotas que acude a terapia psicológica para evitar volver a caer en las adicciones que lo acompañaron por años; además, disfruta de una vida estable con su novia Yaya.

“Es un buen momento para mí como hombre, como profesional, como amigo, como hijo, como papá. Puedo confirmar que encontré el amor. Luego me dicen que he sido mujeriego, pero no es así”, contó Raúl Araíza. Y agregó: “Yaya es alguien con quien engrano perfectamente. Hay amistad, confianza, risas. Es ligera y comparte su vida con sus hijas y familia”.