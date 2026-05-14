Colaboradora de Hoy anuncia ‘romance’ con famoso futbolista, ¿ya olvidó a su ex con quien trabaja? VIDEO

Tras una reciente emisión del programa Hoy, se dio a conocer que una de sus colaboradoras ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor pese a que se encuentra trabajando con su expareja en el matutino.

Colaboradora del Programa Hoy anuncia nuevo romance. / Facebook Hoy: Logo

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¿Quién es la colaboradora de Hoy que anunció romance con un futbolista?

Se trata de Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, quien tras terminar su participación en Las estrellas bailan en Hoy, continuó en el matutino al frente de la sección ’Shippeo a la vista’.

Su participación en el programa no es sola, pues comparte la sección con Brandon Castañeda, su expareja, con quien también participó en el reality Las estrellas bailan en Hoy. Aunque no se llevaron el triunfo, se ganaron el cariño y buena aceptación del público con sus repentinas ocurrencias.

En una plática con Eden Dorantes, ‘La bebeshita’ reveló que su ex la bloqueó porque es una persona muy tóxica que no quiere que esté con alguien más, pues le descubrió mensajes con otra persona.

Sin revelar su identidad, la creadora de contenido confesó que se trata de un futbolista que actualmente se encuentra jugando en un equipo al que le “va muy mal”.

La bebeshita habla de su nuevo romance y deja atrás a Brandon Castañeda. / Foto: IG/bebeshitadany

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¿Cómo conoció la Bebeshita al futbolista con el que sale?

De acuerdo con ‘la Bebeshita, aunque sigue trabajando con su expareja, tiene claro que ya no existe una relación que vaya más allá de lo profesional, por lo que se ha dado la oportunidad de conocer más gente.

“Me estoy dejando querer y, la verdad, como que sí me gustan los futbolistas; siento que son divertidos y muy buena onda”. La bebeshita

La colaboradora de Hoy confesó que conoció a su nuevo romance en una salida con sus amigos, pues ha tenido la oportunidad de crear amistad con varias personas de ese ámbito: “(Nos conocimos en un bar)... Tengo varios amigos futbolistas que la hacen de cupido y me presentan”.

La bebeshita se dio una nueva oportunidad en el amor. / Redes sociales

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¿Cuánto tiempo llevan saliendo ‘la Bebeshita y el futbolista?

Según la Bebeshita, aunque se encuentra ilusionada con el futbolista, apenas están comenzando a salir, pero le escribió una canción que se llama ‘Me gusta un futbolista’.

Por ahora, no es una relación seria y desconoce si puede concretarse algo formal, solo que se la pasan bien y disfrutan del tiempo juntos. De esa forma, dejó claro que la relación con su ex no va más allá de lo laboral y se encuentra bien con su nueva historia de amor.

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