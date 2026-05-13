Cristian Castro y Addis Tuñón, ¿de romance? Él le dice: “Me dejaste con las ganas”; así reaccionó ella

La vida amorosa de Cristian Castro ha sido motivo de conversación en los últimos días. Y es que se comenzó a decir que estaba en una relación con Victoria Kühne, una empresaria y artista mexicana. La noticia habría sido “confirmada” por Verónica Castro, mamá del cantante, quien, sin mencionar nombres, expresó estar muy contenta con su nueva nuera.

Al poco tiempo, el propio Cristian desmintió esto, asegurando que Victoria era una gran amiga y que, hasta el momento, seguía soltero. En medio de todo esto, él mismo confiesa que, en su momento, estuvo ‘enamorado’ de Addis Tuñón, conductora de ‘De primera mano’, ¿qué pasó entre ellos? Te contamos todos los detalles.

Cristian Castro / Mezcalent

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¿Qué dijo Cristian Castro sobre su “romance” con Addis Tuñón?

Recientemente, Cristian Castro fue entrevistado vía Zoom por los conductores de ‘De primera mano’. Durante la conversación, el cantante contó que, en su momento, fue rechazado por Addis Tuñón. Mencionó que, en aquel entonces, la conductora le negó una cita.

“Te he perdido la huella, Addis. Yo sé que estás muy activa, pero me da mucho gusto que estés con Gus porque creo que has sido una de las periodistas más perseverantes que conozco. Yo te invité a salir, me acuerdo y todo”. Cristian Castro

En respuesta, Tuñón simplemente comenzó a reír y mencionó que ninguno de sus compañeros le creía: “¿Sabes qué? Me arrepiento porque no hubiéramos hecho nada”, manifestó.

Cristian dijo que su único objeto era “enseñarle a no hacer nada”. Pese a haberlo “dejado con las ganas”, afirmó entender que no lo aceptó por darle prioridad a su trabajo.

“No me dejaste porque tu carrera era más importante. (Dije); ‘Esta chava me gusta porque tiene mucha pechonalidad’. (Le hubiera dedicado) ‘Si tú me amaras’. Me ha dejado así con muchas ganas”, manifestó Castro.

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¿Qué “recuerdo” le dio Cristian Castro a Addis Tuñón?

Addis Tuñón confesó tener un “recuerdo” de Cristian Castro; un objeto que le guardó hace algunos años. El cantante, a modo de broma, dio varias opciones, incluyendo “su corazón” o “un refresco”.

Al final, la conductora reveló que, en su momento, Cristian le encargó un reconocimiento que había recibido y que no se pudo llevar por cuestiones de logística.

“Era una presea, un reconocimiento. Nos encontramos tú y yo en el aeropuerto, ya nos conocíamos, platicamos y me dijiste: ‘Oye, te encargo eso porque no me dejaron subirlo’. Desde entonces lo tengo allí guardado”, resaltó.

El tema finalizó con Cristian preguntándole si ya estaba casada y Addis aclarándole que ya hasta tenía un hijo: “Qué bueno”, indicó.

Addis Tuñón / Redes sociales

¿Quién es la nueva novia de Cristian Castro?

El propio Cristian Castro ya dejó claro que estaba soltero, pero abierto a encontrar el amor. Hace poco, el periodista Álex Kaffie ventiló que, presuntamente, el cantante estaba detrás de Yadhira Carrillo, actriz por la que ha sentido atracción desde que trabajaron juntos en un videoclip de los años 90.

A la par de esto, Samia, una expareja del artista, dijo en una entrevista reciente que él la “busca en todas sus parejas” y que incluso está dispuesta a “reintentarlo, solo es cuestión de que se decida”.

Samia y Cristian tuvieron una relación intermitente entre 2007 y 2011: “Él sigue buscando como desesperado la estabilidad, así como es ahorita, así es él de siempre, imagínate estar con una persona, que tú estás superbien con él, te despides y a los tres días ves una nota donde presenta a una nueva novia forma”, manifestó.

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