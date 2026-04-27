Cristian Castro anuncia relación sentimental con mujer 18 años menor y las redes explotan: ¿De quién se trata?

Cristian Castro finalizó su relación sentimental con Mariela Sánchez a finales del 2025. El cantante reveló que se daría una pausa en el amor, pero al parecer los planes cambiaron de manera drástica. Ahora, hace público su romance con una reconocida artista. Te contamos de quién se trata.

Cristian Castro / Redes sociales

¿Por qué Cristian Castro terminó su relación sentimental con Mariela Sánchez?

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez se convirtió en una de las más controvertidas de los últimos años. Su romance inició en 2023, cuando ambos revelaron que se conocieron por medio de redes sociales.

A inicios de 2024 atravesaron su primera separación, aunque retomaron la relación semanas después. Todo marchaba con aparente normalidad, hasta que salieron a la luz audios de Mariela en los que hablaba negativamente del cantante, su familia e incluso de sus seguidores.

Aunque en ese momento parecía un rompimiento definitivo, en agosto de 2024 volvieron a darse otra oportunidad. La empresaria ofreció disculpas por las grabaciones y compartió que tenía intenciones de casarse en el futuro. Sin embargo, meses más tarde terminaron nuevamente en medio de versiones sobre una posible infidelidad.

Según Mariela, la relación se deterioró cuando Cristian comenzó a distanciarse repentinamente y decidió abandonar la casa que compartían. A principios de febrero de este año, un video de ambos en el camerino del cantante se volvió viral, donde se observa a ella ayudándolo a prepararse para un evento importante.

Aunque ninguno confirmó una reconciliación, el intérprete llegó a declarar que se encontraba muy enamorado y que pronto presentaría públicamente a su pareja. ¿Qué pasó entonces?

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Mariela Sánchez reaparece tras presunta infidelidad de Cristian Castro / Redes sociales

Cristian Castro anuncia romance con mujer 18 años menor: ¿quién es?

Ahora, el cantante, Crisitan Castro, sorprendió este fin de semana al aparecer junto a su nueva pareja, la joven artista y empresaria Victoria Kühne, quien además dirige una importante discográfica fundada por su familia.

La noticia no fue dada directamente por el intérprete, sino por la propia Kühne, quien compartió en sus redes sociales una fotografía en la que ambos aparecen abrazados durante una estancia en Nueva York. Las frases “ Con mi amor en Nueva York ” y “ Revelación de novio ” acompañaron la publicación, confirmando así el inicio de su relación.

Las reacciones llegaron también por medio de Verónica Castro, madre del intérprete mexicano, quien confirmó la noticia y hasta elogió a Victoria en un encuentro con medios:

Ya tengo nuera. Ya tengo nuera. Se llama Victoria. Está preciosa. Una pelirroja. Increíble, sí, muy linda, la verdad. Verónica Castro

Cristian Castro se dio una nueva oportunidad en el amor, pero no todo es miel de hojuelas, ya que también ha sido reciente centro de críticas por la diferencia de edad.

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¿Quién es Victoria Kühne, nueva novia de Cristian Castro?

Más allá de su relación con el intérprete, Victoria Kühne cuenta con una trayectoria propia que ha llamado la atención del público. Desde los 14 años, la joven incursionó en el mundo de la música, desarrollándose como artista multidisciplinaria y consolidando una carrera que combina creatividad y visión empresarial.

Actualmente, Kühne está al frente de una discográfica millonaria fundada por su familia, lo que la posiciona como una figura relevante dentro de la industria musical. Su rol no solo implica la gestión del negocio, sino también la detección de talento y el desarrollo de proyectos musicales.

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