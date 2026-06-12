¿Ángela Aguilar a La mansión VIP 2? HotSpanish lanza invitación para la segunda temporada: “Si quiere...”

La primera temporada de La mansión VIP terminó con polémica y hasta posibles demandas. El propio creador del reality, HotSpanish, reveló que habrá una segunda temporada, y hasta nombres de celebridades comenzaron a rondar. ¿Ángela Aguilar estará presente?

¿HotSpanish invita a Ángela Aguilar a La mansión VIP 2? / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Ángela Aguilar estará presente en la segunda temporada de La mansión VIP?

Durante el último día de la primera temporada de La mansión VIP, HotSpanish anunció que habrá una segunda temporada, ya que el reality fue bien aceptado por la audiencia digital.

En esta ocasión, Ángela Aguilar es alguien que constantemente está en polémica, por lo que la idea de tenerla en un programa de este estilo, suena llamativo y HotSpanish lo tiene claro, por ello, lanzó una invitación a la intérprete: “ A ver Ángela Aguilar, si quieres... ”, dijo el influencer.

Durante el pódcast en el que participó, HotSpanish asegura que puede existir la posibilidad en que el público la vea de otra manera y, tal vez, aceptarla más:

Lo que le pasó a Sol León, que la gente ya miró otro chip, otra cara de ella. HotSpanish

Aunque HotSpanish no ha invitado directamente a Ángela Aguilar, sí se ha mostrado interesado en invitar a alguna personalidad de este tipo, que están en polémica, pero que casi es “imposible” convencerlos para un reality.

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¿Ángela Aguilar participaría en un reality como La mansión VIP?

Ángela Aguilar, aún con sus polémicas con Christian Nodal, nunca ha sido cuestionada sobre la posibilidad de formar parte de un reality 24/7.

Aunque es verdad que muchas personas desearían verla en un formato de este tipo, internautas aseguran que además de que ella no se prestaría a ello, sí sería blanco de muchas críticas y un entorno que probablemente no resistiría:



“El chat no la dejaría en paz”,

“Ahí sí ganaría Ángela Aguilar, porque todos los Súperchats serían para ella” y,

“Sería un chat de puros insultos”.

La cantante tampoco ha lanzado una respuesta a esta “propuesta” improvisada de HotSpanish, pero tampoco se espera que lo haga. ¿Te gustaría verla en La mansión VIP 2?

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¿Ángela Aguilar formará parte de La mansión VIP 2? / IG: @angela_aguilar_

¿Cuándo se estrenará La mansión VIP 2, reality de HotSpanish?

Aunque en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre una posible cancelación de La mansión VIP debido a las controversias que rodearon su final, HotSpanish aclaró que el reality seguirá adelante y que su segunda temporada ya fue aprobada de manera oficial.

El influencer, quien también funge como conductor del programa, dio a conocer la noticia durante la emisión de la gran final. Ahí confirmó que el proyecto regresará este mismo año, con una fecha estimada entre octubre y noviembre de 2026:

Les quiero anunciar, para esas personas que se van a quedar tristes, que nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año, para que no se me pongan tristes. HotSpanish

Por el momento, el creador de contenido no ha revelado información adicional sobre los participantes, la mecánica del programa ni las modificaciones que podría tener la próxima temporada.

Otro de los nombres que ha estado como posible participante de La mansión VIP 2, es el de Juan de Dios Pantoja.

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