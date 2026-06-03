La casa de los famosos México 2026: A un mes del estreno, ¿confirman a Ángela Aguilar? “Le encantó la idea”

Decenas de nombres se han mencionado alrededor de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, durante las últimas semanas. El día de hoy, las redes sociales explotaron al enterarse de la posibilidad de que Ángela Aguilar presuntamente se integre al reality. ¿Qué se sabe?

¿Ángela Aguilar a La casa de los famosos México 4? / IG: @angela_aguilar_

¿Qué nombres confirmados hay para La casa de los famosos México 4?

Mhoni Vidente se unió a las “predicciones” para la próxima temporada de La casa de los famosos México, por lo que buena parte del público se mantiene pendiente a la revelación del elenco de esta próxima edición.

Uno de los nombres que más suena para integrarse al reality es el de Consuelo Duval; sin embargo, Pablo Chagra descartó su participación, al igual que la de Marlene Favela, Polo Morín y Yadhira Carrillo.

Por otro lado, la influencer Tammy Parra continúa apareciendo en las apuestas de los seguidores y, de acuerdo con Chagra, ya ha sido considerada por la producción en temporadas anteriores, por lo que su ingreso sigue siendo una posibilidad.

En cuanto a Yetus, amigo cercano a Aldo de Nigris cuenta con altas probabilidades de formar parte del elenco, según Pablo Chagra. Aquí te compartimos los nombres de las celebridades que, presuntamente, tienen más posibilidades:



Laura Flores

Cynthia Klitbo

Raquel Garza

Karenka

Esto no ha sido confirmado, y ahora el nombre de Ángela Aguilar suena con fuerza para ser el bombazo de la temporada.

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La casa de los famosos México 4: ¿qué celebridades están confirmadas? / Redes sociales

¿Ángela Aguilar formará parte de la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Miles de reacciones se generaron en redes, luego de que el periodista, Juan Alberto Santos, afirmará que existe la posibilidad de que Ángela Aguilar se integre a La casa de los famosos México.

Según lo dicho, esta información se manejó gracias a una presunta sugerencia de Kunno, uno de los mejores amigos de la intérprete mexicana:

Dicen que la producción estaría considerando, y ya en su lista de invitados tendría el nombre de la esposa de Christian Nodal. (...) Supuestamente a la producción mexicana le llamó mucho la atención (la propuesta de Kunno) y le encantó la idea de que Ángela pudiera ser parte del elenco de esta nueva temporada que viene en el verano. Juan Alberto Santos

Santos añadió que, aunque puede ser algo muy interesante, también se debe considerar que este tipo de realities son muy fuertes y existe la posibilidad de una constante confrontación:

Una situación que podría poner a Ángela entre la espada y la pared. Sabemos que así como hay mucha gente que la quiere y aplaude su talento, hay muchos otros que también señalan aspectos de su vida personal. Ángela Aguilar

Por último, el periodista aseguró que puede ser una gran oportunidad para que la cantante “ cuente su propia versión de las cosas ” y que, a pesar de sus ‘haters’ pueda generar contenido. Insistió que su fuente es de dentro de Televisa y el nombre de la hija de Pepe Aguilar “suena fuerte”.

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¿Ángela Aguilar confirma que estará en la nueva temporada de La casa de los famosos México?

Al momento de esta nota, Ángela Aguilar no ha dicho nada respecto a este nuevo rumor. Es bien sabido que la cantante mexicana ha estado presente en varias polémicas recientes.

En comentarios, internautas NO desean ver a la esposa de Christian Nodal en este escenario:



“Yo no creo que le gustaría participar”,

“Muy mala idea si participa en eso” y,

“Angelita es súper talentosa, no debería”.

Ángela Aguilar fue vista recientemente compartir escenario con Christian Nodal, en una escena que generó debate en redes sociales.

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