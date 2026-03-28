¿Confirman integrante de la Dinastía Aguilar en La casa de los famosos México 4? ¡La productora revela todo!

La casa de los famosos México 4 planea un elenco a lo grande, y es que varios rumores han señalado a celebridades consideradas polémicas como opciones reales para integrarse al proyecto. La expectativa ha crecido aún más, luego de que el nombre de alguien de la Dinastía Aguilar pudiera estar contemplado. ¿De quién se trata?

¿Qué celebridades estarán en la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Aunque aún no han revelado oficialmente el nombre de los artistas que estarán en La casa de los famosos México 4, sí han habido pistas de algunos de sus colaboradores.

Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara, conductora de la postgala, mencionó que habrá personajes polémicos y hasta dos habitantes de la comunidad pueden haber: “ Los nuevos habitantes están increíbles. (...) Y dos jot*s”, comentarios que iniciaron especulaciones.

Algunos de los famosos que tienen fuertes rumores de formar parte de la cuarta temporada son:



Consuelo Duval,

Karina Torres,

Paola Suárez,

Doña Alegría,

Yetus,

Lorena Herrera,

Daniela Luján y,

Faisy.

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¿La productora de La casa de los famosos México confirmó a integrante de la Dinastía Aguilar como habitante?

Durante una entrevista con el reportero Eden Dorantes, Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de que Emiliano Aguilar forme parte del reality. Lejos de negar o confirmar su participación, la productora optó por una respuesta abierta que generó intriga:

“ Sería muy interesante, creo que hay muchos nombres sobre la mesa. Ustedes dígannos nombres y yo los busco ”, expresó, dejando claro que el casting aún no está cerrado.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

Estas palabras colocan a Emiliano Aguilar en la lista de posibles candidatos, junto a otras figuras del entretenimiento que han sido mencionadas en redes sociales.

Cabe recordar que el nombre del hijo de Pepe Aguilar ha estado recientemente en tendencia, luego de que denunciara presuntos malos tratos durante los Latin Billboard 2025 y el conflicto que mantiene con su familia paterna.

Minuto 6:30.

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¿Cuándo se estrenará La casa de los famosos México 4?

Más allá de nombres específicos, las preguntas por posibles habitantes de La casa de los famosos México 4, muchos desean saber la fecha del estreno de este reality.

Rosa María Noguerón no abordó las fechas exactas para su estreno, pero ya se especula que será a finales del mes de julio, ya que el Mundial 2026 se llevará a cabo durante el mes de junio y parte de julio.

Como referencia, las dos pasadas temporadas tuvieron fechas de inicio muy similares:



Temporada dos: 21 de julio de 2024 y

Temporada tres: 27 de julio de 2025.

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