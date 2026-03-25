Conductora de La casa de los famosos México sufrió una terrible parálisis facial; ¿cuál es su estado de salud?

Una conductora de La casa de los famosos México vive un complicado momento, pues compartió con la audiencia del programa Hoy, un episodio de salud que había mantenido en reserva durante varios meses. A pocos días de mostrar los resultados de una cirugía estética de nariz, la presentadora habló de la situación que le generó gran preocupación. Te damos los detalles.

¿Quiénes fueron nominados en La casa de los famosos México hoy 17 de septiembre? / Redes sociales

¿Qué conductora de La casa de los famosos México tuvo una parálisis facial?

Todo comenzó a inicios de febrero, cuando los conductores del programa Kadri paparazzi, señalaron que Marie Claire Harp habría atravesado un episodio de parálisis facial. Según lo comentado en la emisión, el problema se habría detectado a tiempo y estaría vinculado a una carga laboral excesiva y elevados niveles de estrés.

En el programa también mencionaron que la presentadora se ausentó de algunos compromisos de trabajo. Además, indicaron que durante ese periodo Marie Claire únicamente publicó contenido anterior en sus redes sociales, algo inusual en comparación con su actividad habitual:

Se dice que le dio una parálisis facial. Una persona muy guapa, muy joven, le dio esta parálisis facial. Le dijeron que era por exceso de estrés, por exceso de trabajo, le va a tener que bajar. Kadri Paparazzi

Dicha información encendió las alarmas de sus fans y seguidores, pues ella ya es un rostro reconocido en diversos proyectos digitales y en televisión.

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Marie Claire se conmovió en una dinámica de Cuéntamelo Ya! / Captura de pantalla Instagram: @marieclaireoficial

¿Cuál es el estado de salud de Marie Claire Harp tras sufrir una parálisis facial?

Durante la emisión de Hoy de este 25 de marzo, Marie Claire Harp, conductora de La casa de los famosos México explicó que, aunque ya se encuentra recuperada, el proceso no fue sencillo y le dejó importantes lecciones sobre el cuidado personal y el equilibrio en su vida profesional.

Marie Claire relató que todo comenzó con una molestia en el lado izquierdo de su rostro, la cual inicialmente fue diagnosticada como una contusión muscular. Sin embargo, el dolor y la falta de movilidad encendieron las alarmas, especialmente cuando durante un viaje a París recibió un diagnóstico preliminar de hemiplejia facial, comúnmente conocida como parálisis facial:

Sí, tuve una contusión muscular en la parte izquierda del rostro, pero fíjate que no he hablado de eso ni le he querido dar fuerza porque es algo que ya sucedió. Marie Claire Harp, según Las estrellas

La posibilidad de que se tratara de un problema neurológico la llevó a preocuparse seriamente, pues este tipo de padecimientos puede tener consecuencias más complejas. No obstante, tras diversos estudios, los especialistas determinaron que se trataba de un problema completamente muscular, lo que permitió descartar daños mayores: “ Con las semanas fui recuperando la movilidad ”, mencionó.

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Marie Claire Harp / Instagram

¿Quién es Marie Claire Harp?

Marie Claire Harp es una conductora de televisión, modelo e influencer venezolana, quien ha logrado consolidar su carrera en México como una figuras reconocida del entretenimiento.

Tras su paso por concursos de belleza, Marie Claire se enfocó en la conducción y el entretenimiento, desarrollando una carrera en televisión y radio en Venezuela.

Además de La casa de los famosos México, ha formado parte de otros programas como Hoy y La jugada. Paralelamente, ha construido una sólida presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, rutinas de ejercicio, moda y belleza.

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