¡Marie Claire Harp está irreconocible! Deja el rubio y revela la razón detrás de su impactante cambio de look

Marie Claire Harp está irreconocible. La conductora sorprendió a sus seguidores tras dejar atrás uno de los rasgos que más la caracterizaban: su cabello rubio. En un breve encuentro con medios, la también modelo habló sin filtros sobre su nuevo look, que ha generado reacciones en redes sociales y entre el público que la sigue desde hace años.

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Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

¿Por qué Marie Claire Harp dejó de ser rubia?

Acostumbrada a lucir una imagen rubia, Marie Claire Harp confesó que el cambio fue necesario luego de notar el daño acumulado en su cabello. Según explicó, las puntas ya estaban quebradas debido al uso constante de decolorantes, por lo que decidió hacer una pausa y apostar por un tinte que ayudara a cubrir ese desgaste.

“Están acostumbrados siempre a verme rubia, pero no está mal a veces tener un descanso en el cabello” Marie Claire Harp

Incluso, bromeó al pedirle al público que, si no les gusta su nuevo look, “por favor le mientan”.

La también presentadora dejó claro que su decisión no estuvo vinculada a alguna exigencia laboral, sino a una necesidad personal de cuidar su imagen desde una perspectiva más saludable. En ese sentido, explicó que buscó un tono que ayudara a disimular el daño y reducir el uso de químicos agresivos.

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Marie Claire Harp / Instagram

¿El cambio de look de Marie Claire Harp está relacionado con nuevos proyectos?

Ante las especulaciones, Marie Claire Harp aclaró que su nueva apariencia no está ligada directamente a un proyecto en específico. Sin embargo, sí adelantó que actualmente se encuentra trabajando en varios compromisos profesionales, entre ellos actividades relacionadas con el Mundial, además de otros proyectos que prefirió no detallar.

“Proyectos nuevos siempre vienen… vienen cositas muy buenas” Marie Claire Harp

Comentó sin dar mayores detalles, pero dejando entrever que continúa activa en el ámbito televisivo.

Sobre la posibilidad de participar en la próxima temporada de “La casa de los famosos”, la conductora señaló que hasta el momento no ha recibido confirmación sobre su participación. Explicó que desconoce si formará parte de la conducción o de algún otro rol dentro del reality, ya que aún no le han comunicado información oficial.

También mencionó que los tiempos de dicho programa podrían coincidir con sus compromisos laborales actuales, lo que influiría en su posible integración.

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¿Qué dijo Marie Claire Harp José Manuel Figueroa tras su polémica con Imelda Garza Tuñón?

Durante el mismo encuentro, Marie Claire Harp fue cuestionada sobre diversos temas del espectáculo. En torno a declaraciones recientes relacionadas con José Manuel Figueroa, la conductora evitó profundizar y dejó claro que se trata de asuntos que no le corresponden.

Aunque confirmó que mantiene una comunicación cordial con el cantante. Añadió que no existe ningún conflicto entre ellos y que le desea lo mejor ante las situaciones que enfrenta.

“Son temas que no me pertenecen.. José Manuel y yo tenemos una comunicación este cordial, obviamente. No salimos peleados ni nada por el estilo.” Marie Claire Harp

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