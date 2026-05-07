¡Alexis Ayala explota! ¿Su lado violento, que ventiló Ninel Conde en LCDLFM, ocasionó su divorcio? ¡Él responde!

El actor Alexis Ayala, quien anunció su divorcio de Cinthia Aparicio recientemente, protagonizó un incómodo momento con reporteros, luego de ser cuestionado sobre si la polémica que vivió con Ninel Conde en La casa de los famosos México habría influido en su separación. ¿Qué pasó exactamente?

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian? / Mezcalent

¿Cómo fue la pelea entre Alexis Ayala y Ninel Conde en La casa de los famosos México?

El conflicto que persigue ahora a Alexis Ayala ocurrió durante la tercera temporada de La casa de los famosos México, donde coincidió con Ninel Conde y otros famosos.

Durante una dinámica dentro de la casa, Ninel acusó al actor de haber mostrado una actitud agresiva hacia la actriz y cantante Elaine Haro, pues el actor le dijo “ Quítate ”. Las declaraciones de Conde provocaron una fuerte discusión que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, pues hasta lágrimas salieron de la actriz y cantante mexicana.

Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Ninel Conde, otros defendieron a Alexis Ayala argumentando que la situación había sido sacada de contexto. La controversia dividió opiniones y se convirtió en uno de los momentos más comentados de esa temporada.

Aunque el actor intentó dejar atrás ese episodio, las recientes preguntas sobre su divorcio hicieron que el tema resurgiera nuevamente ante los medios. Y la pregunta sobre dicho tema, parece haber molestado al intérprete.

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Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una discusión durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

¿Por qué Alexis Ayala se enojó durante una entrevista con reporteros?

El video que es viral, muestra a un Alexis Ayala molesto por una serie de preguntas en torno a su matrimonio, pidiendo a la prensa que no especulara de más, ni intentara manchar algo que fue bonito:

No ensucien algo que fue muy bonito, y que para mí seguirá siendo hermoso. Ella merece todo mi respeto, me dio cosas increíbles. Alexis Ayala

El momento tenso llegó cuando una periodista le comentó al actor que si lo sucedido con Ninel Conde, en La casa de los famosos México, pudo ser una de las causas de su divorcio. Textualmente, la reportera hizo la siguiente pregunta: "¿ Que si a lo mejor sacaste tu “yo” como así trataste a Ninel Conde ?”, cuestionó.

De manera inmediata, y en un tono más alto, Alexis Ayala contestó:

Estás diciendo cosas que no fueron así y estás queriendo sacar una hebra donde no va, usando nombres de personas que no están aquí, que yo no estoy mencionado. Y en este momento, como me conoces, se acabó la entrevista contigo. Alexis Ayala

Posteriormente, el actor se retiró, y siendo aplaudido por los comentarios, pues aseguran que su respuesta fue “de caballero”. Ahora, el actor no ha dicho más sobre este tema.

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¿Cómo anunciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio su divorcio?

El actor Alexis Ayala confirmó su separación de Cinthia Aparicio hace algunos días, mediante una entrevista para una revista nacional, donde explicó que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación, poniendo fin a las especulaciones que desde hace semanas circulaban en redes sociales:

Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

La historia de amor entre ambos se convirtió en una de las más sonadas del espectáculo, especialmente por los 28 años de diferencia entre ellos.

A pesar de ello, la pareja siempre proyectó una imagen estable y alejada de polémicas, mostrando constantemente en redes sociales detalles de su día a día y de los viajes que disfrutaron juntos recientemente.

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