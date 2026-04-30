¿Alexis Ayala estrena novia tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio? Él dice: “La vida sigue…”

Recientemente, Alexis Ayala dio a conocer que estaba divorciándose de Cinthia Aparicio, tras casi tres años de matrimonio. Desde hacía varios meses, ya se venía especulando, al menos, sobre una crisis entre ellos, pues ya no tenían actividad conjunta en redes sociales y tampoco se les veía juntos en público.

Algo que llamó la atención del público fue la postura que tomó el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ al anunciar su separación, ¿acaso ya tendrá una nueva pareja? Esto es todo lo que se sabe.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

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¿Cómo fue que Alexis Ayala anunció su divorcio?

Hace algunas semanas, Alexis Ayala fue cuestionado sobre su situación con Cinthia Aparicio, ya que no se les había visto juntos en los últimos meses. Ante esto, Ayala mencionó que casi no la había visto en el último año por cuestiones laborales, pero que las cosas estaban muy bien entre ellos.

No fue hasta este 30 de abril que, en entrevista para un medio de circulación nacional, Alexis confesó que ya se estaba divorciando. No quiso dar mucha explicación y simplemente resaltó que ella tomó la decisión.

“Creo que todas las parejas deberían hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, expresó.

Para muchos, sus declaraciones fueron un indicativo de que Cinthia ya no se sentía cómoda junto a Alexis. Muchos creen que su gran diferencia de edad pudo haber influido. Y es que se sabe que Aparicio tenía muchos sueños, entre ellos, ser mamá. Recordemos que Alexis tiene 60 años y ella 33.

Alexis Ayala / Redes sociales

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¿Por qué se sospecha que Alexis Ayala tendría una nueva pareja?

Algo que llamó la atención en las declaraciones de Alexis Ayala sobre su divorcio fue lo que dijo acerca de encontrar el amor en el futuro. Y es que el actor manifestó que, pese al dolor, la vida continuaba.

“Nunca está cerrado a nada, late más fuerte que nunca. Me ilusiona seguir activo. Quiero seguir actuando, moverme, seguir haciendo ejercicio, abrazar a mis hijas, poder equivocarme, vivir en libertad y por supuesto que quiero, en el plano personal, el día de mañana poder caminar con alguien de la mano”. Alexis Ayala

Si bien sus palabras hacían referencia a que no descartaba la posibilidad de enamorarse en el futuro y hasta aseguró que Aparicio fue “el amor en su vida”, algunos internautas teorizaron que podría estar con alguien nuevo. Incluso se planteó la probabilidad de que Alexis presuntamente haya engañado a Aparicio. No obstante, todo es una suposición.

Y es que, en redes sociales, Alexis se ha mostrado enfocado en su trabajo y muy positivo para lo que le depara el destino siendo soltero nuevamente.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala / Redes sociales

¿Cinthia Aparicio se casó con Alexis Ayala presuntamente por interés?

Otra especulación que ha circulado en redes sociales es que Cinthia Aparicio presuntamente se casó por interés con Alexis Ayala. Incluso, el periodista Gabo Cuevas mencionó en su transmisión en vivo más reciente que, aparentemente, la actriz tenía “otra perspectiva” de su pronto exesposo.

“Por Cinthia lo dio todo. Tengo entendido, igual es muy arriesgado lo que voy a decir, pero tengo entendido que Cinthia tenía otra perspectiva de Alexis. O sea, ella pensó que Alexis tenía mucho dinero y que tenía un caserón en el Pedregal. No quiero decir que a lo mejor haya sido interés, pero pareciera que, cuando ella se dio cuenta de que el tío Alexis no tenía el suficiente dinero, eso la desmotivó”, manifestó.

Señaló que, aparentemente, Cinthia y su familia son “gente de dinero” y ella llegó a pensar que Alexis “estaba a la par de ella” en cuestión monetaria: “Cuando ve que el tío Alexis tiene deudas, vende la casa, entra a La casa de los famosos México porque no tenía dinero, como que la relación (se desgastó)”, puntualizó.

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