Alexis Ayala se divorcia de Cinthia Aparicio: Así fue como la actriz se probó vestidos para su boda | FOTOS

El 30 de abril de 2026 será un Día del Niño inolvidable para el espectáculo mexicano. La noticia del divorcio de Alexis Ayala de Cinthia Aparicio cimbró a la farándula mexicana. El exparticipante de La casa de los famosos México reveló a una revista de circulación nacional detalles que sembraron varias dudas. ¿Él no quería separarse de la actriz? ¿Hubo infidelidad de por medio? Te contamos lo que se sabe al momento y cómo recordar es vivir, te presentamos la sesión de fotos que le tomamos a Cinthia cuando se preparaba para su gran día con Alexis, ¡se fue a probar vestidos de novia y TVNotas fue testigo de todo!

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

¿Por qué se divorcian Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala anunció su divorcio de Cinthia Aparicio, en medio de rumores en redes que apuntaban a que la pareja ya no estaba unida, pues hacía tiempo ya no publicaban nada juntos en redes sociales. En la entrevista, el exintegrante de ‘Solo para mujeres’ compartió que la decisión de separarse fue de la actriz por lo que se replantearon como pareja y soltó una frase desgarradora que dejó ver que ella ya no se ve al lado de él.

“Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien” Alexis Ayala

A ciencia cierta no dijo la razón del divorcio, pero sí entre líneas se puede leer que Cinthia Aparicio ya no quiso seguir más a su lado. ¿Habrá un tercero en discordia? Aunque se desconoce si esto sea una posibilidad, Ayala fue firme en reconocer que la separación se dio en buenos términos y dejó abierta la posibilidad de que sean amigos en el futuro: “Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes”, subrayó.

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Alexis Ayala / Redes sociales

¿Cuando se casaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

La historia de amor de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se remonta a 2021 cuando se conocieron en las grabaciones de la telenovela ‘Si nos dejan’ y cuando concluyó el rodaje, en una fiesta hecha para celebrar la conclusión del proyecto, convivieron mucho más y la chispa surgió. En 2023 se casaron por el civil y luego unieron sus vidas ante el altar de Dios en la Basílica de Guadalupe.

Cabe decir que desde el inicio su relación fue muy comentada, ¿el movito? ¡La diferencia de edades entre ellos! Cinthia Aparicio es 28 años menor que Alexis.

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¿Cómo eligió Cinthia Aparicio su vestido de novia para casarse con Alexis Ayala? Fotos exclusivas de TVNotas

En los preparativos de la unión entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, TVNotas acompañó a la actriz a elegir su vestido de novia por la iglesia. ¡Aquí te presentamos las imágenes! Sin duda, recordar es vivir.

En la exclusiva boutique habían muchos modelitos:

Cinthia Aparicio cuando fue a seleccionar su vestido de novia para casarse con Alexis Ayala. / Archivo TVNotas

Cinthia vio varios vestidos que portaron modelos para después elegir cuáles se quería probar:

Cinthia Aparicio buscando vestido de novia para casarse con Alexis Ayala / Archivo TVNotas

Finalmente inició las pruebas de vestido, ¡lucía hermosa!:

Cinthia Aparicio probándose vestidos de novia para casarse con Alexis Ayala / Archivo TVNotas

La jornada fue larga. ¡Cinthia posó con los modelos que más le gustaron!

Cinthia Aparicio probándose vestidos de novia para su boda religiosa con Alexis Ayala. / Archivo TVNotas

Finalmente, así lució Cinthia Aparicio en su boda con Alexis Ayala: