Alexis Ayala sorprende al publicar foto BESANDO A OTRO HOMBRE, ¿ya superó a Cinthia Aparicio y sale del clóset?

A unos meses de la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, el actor vuelve a estar en el ojo del huracán por su vida amorosa, aunque esta vez no precisamente por una posible reconciliación con su exesposa.

Y es que Alexis sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece ¡¿BESANDO a otro hombre?! La imagen de inmediato generó todo tipo de comentarios, pero hay un detalle que cambia por completo la historia. Te contamos qué sucedió.

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Alexis Ayala / Redes sociales

¿Alexis Ayala publicó una foto besando a otro hombre?

La tarde del viernes 31 de julio, el Instagram del exintegrante de ‘Solo para mujeres’ se volvió tendencia luego de que publicó una foto sugerente en la que aparece besando a otro hombre, específicamente al actor Alberto Agnesi.

Sin embargo, esto no fue la confirmación de un romance o que “saliera del clóset”, pues explicó todo es producto de la Inteligencia Artificial. Además, aprovechó la situación para hacer una reflexión sobre la manera en que se consume el contenido en redes sociales.

El actor señaló que actualmente es posible crear imágenes de situaciones que nunca ocurrieron, por lo que pidió a sus seguidores ser más críticos con el contenido que ven en internet. También defendió el derecho de cada persona a vivir su vida como quiera, sin importar sus preferencias, si es una figura pública o si prefiere mantener su vida privada lejos de las redes sociales.

Alexis también cuestionó que algunas historias puedan ser creadas o modificadas únicamente para conseguir “likes” y destacó la importancia de respetar la vida de los demás.

En la última foto de la publicación, Alexis muestra cuál es la foto original, en la que aparece platicando con Alberto Agnesi, pero no tan cerca.

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¿Por qué se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

En abril de 2026, Alexis Ayala anunció que él y Cinthia Aparicio estaban separados y en proceso de divorcio, después de tres años de matrimonio.

Aunque en un inicio surgieron rumores sobre una posible infidelidad como causa de la crisis entre ambos, posteriormente se dio a conocer que la decisión de terminar habría estado relacionada con sus diferentes planes de vida y metas a futuro.

Cinthia tenía el deseo de convertirse en madre y formar una familia numerosa, mientras que Alexis reconoció que no se sentía en condiciones de asumir ese compromiso debido a su edad. Cabe recordar que el actor es 33 años mayor que Cinthia.

“Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas. Ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante.” Alexis Ayala

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

¿Cinthia Aparicio ya tiene novio tras terminar con Alexis Ayala?

Hace apenas unos días, Cinthia Aparicio fue captada recientemente mientras recorría un centro comercial junto a un hombre. En las imágenes, ambos aparecen haciendo algunas compras y conviviendo de manera cercana.

Hasta ahora, no se conoce la identidad del acompañante ni se sabe si pertenece al mundo del espectáculo. Tampoco Cinthia ni el hombre han confirmado que exista una relación sentimental entre ellos, por lo que cualquier romance continúa siendo una especulación.

Aun así, las fotografías no tardaron en llamar la atención de los usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a relacionar sentimentalmente a Cinthia con su acompañante.

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