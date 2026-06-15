¿Cinthia Aparicio desmiente a Alexis Ayala? Rompe el silencio sobre su divorcio: “Él habló desde su verdad”

A casi dos meses de que el actor Alexis Ayala hiciera pública su separación, Cinthia Aparicio decidió compartir por primera vez su versión sobre el fin de su matrimonio. La actriz habló sobre las razones que llevaron a ambos a tomar caminos separados. ¿Hubo infidelidad?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron y ahora la actriz revela los detalles / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

¿Cómo anunciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio su divorcio tras casi tres años de matrimonio?

El actor Alexis Ayala dio a conocer su separación de Cinthia Aparicio a través de una entrevista publicada en una revista, hace ya varias semanas. En ella, explicó que fue la actriz quien tomó la decisión de poner fin a la relación, confirmando así las especulaciones que desde semanas atrás circulaban en redes sociales.

Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

La historia de amor entre ambos se convirtió en una de las más conocidas en el mundo del espectáculo, en gran parte por la diferencia de edad de 28 años que existía entre ellos.

A pesar de ello, nunca estuvieron envueltos en grandes polémicas y, por el contrario, proyectaban una relación estable, compartiendo constantemente momentos de su día a día y algunos de los viajes que disfrutaron juntos. Por eso, la noticia de su separación despertó dudas entre sus seguidores.

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron hace unas semanas / Mezcalent

¿Qué dijo Cinthia Aparicio sobre su divorcio de Alexis Ayala?

Durante una reciente entrevista con una revista de circulación nacional, Cinthia Aparicio (después de borrar todo de sus redes sociales) explicó que uno de los temas que siempre estuvo presente en su relación con Alexis Ayala fue su deseo de tener hijos. La actriz señaló que desde el inicio fue clara respecto a lo que ella quería y buscaba en su relación:

Soy una persona de mucha gente, de vida en familia. Y claro que yo desde un principio estaba el planteamiento de que quería ser madre. Yo quiero ser madre, quiero tener una familia. Cinthia Aparicio

Que su familia sea numerosa, fue una de las razones que la llevaron a querer y buscar tener hijos, según su testimonio algo que a lo mejor no era la idea de Alexis Ayala en su relación.

Además, aseguró que el sueño de ser madre se mantiene, y espera que en un futuro se pueda cumplir, eso sí, actualmente se encuentra enfocada en su carrera profesional:

Obviamente ahorita estoy enfocada en mi carrera, siempre lo he dicho. El tiempo que estuve con Alexis, que me preguntaban, siempre he dicho que yo ahorita estoy enfocada en mi carrera. Pero que más adelante, por supuesto que me veo ahí con chilpayates corriendo. Cinthia Aparicio

Por ultimo, otra de las declaraciones que sorprendió, fue que revelara que ella “no sabía” sobre la decisión de Alexis Ayala de hacer pública su separación, aunque la respetó:

Creo que respeto la decisión que él tomó. Creo que una pareja siempre tiene que ser una pareja, ¿no? Hasta el momento que ya no lo es. Entonces él decidió hacerlo con su equipo, yo lo respeto, siempre va a tener mi respeto profesional. Entonces no sé cómo explicar eso. Él habló desde su verdad, entonces para él está bien. Cinthia Aparicio

La actriz enfatizó que mantiene una profunda admiración por quien fue su esposo y que jamás hablará negativamente de él.

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Cinthia Aparicio revela detalles de su divorcio de Alexis Ayala / Redes sociales y canva

¿Quién es Cinthia Aparicio y cuál es su trayectoria?

Cinthia Aparicio es una actriz mexicana que ha construido una carrera en televisión, cine y teatro, conocida también por su relación sentimental con Alexis Ayala, la cual terminó recientemente.

Con el paso de los años logró integrarse a diversas series y telenovelas, para así convertirse en un rostro reconocido para la audiencia.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran:



Mi rival,

Juegos de amor y poder,

El amor invencible,

Mi adorable maldición, entre otras.

La relación sentimental entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, hasta sus últimos días, sufrió rumores de infidelidad y descontento.

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