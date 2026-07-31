Paola Dalay ¿lanza dardo para José Eduardo Derbez y confirma ruptura?: “Andan pendientes”

José Eduardo Derbez y Paola Dalay enfrentan rumores de separación que cada día se hacen más fuertes; aunque ninguno de los implicados ha salido a desmentir las especulaciones, una reciente historia de la creadora de contenido parece ¿confirmar su separación? ¡Aquí te contamos!

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¿Se acabo el amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay? / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Pese a que Paola Dalay y José Eduardo ya habían desatado rumores de distanciamiento días atrás tras un video del actor, dicha versión cobró fuerza cuando la cuenta de ‘Chamonic’, especializada en temas de farándula, dio a conocer supuestas pistas que confirmarían una separación.

De acuerdo con la publicación, Dalay borró varias publicaciones que tenía junto al hijo de Eugenio Derbez y comenzaron a mandarse indirectas en redes; además, la joven habría comenzado a compartir diversas fotografías comiendo sola. Pese a que dichas acciones no indicarían una separación, también especuló sobre una tercera persona.

Lo que desató dicha versión fue la química que José Eduardo muestra con la chica que aparece en su programa de YouTube ‘Mixologeando’. Según ‘Chamonic': “Tiene como mucha química, despapaye, conexión con la chica mixóloga que sale con él, e incluso dicen que ella podría ser la tercera en discordia”.

Hasta ahora, ninguna de las versiones ha sido confirmada por la pareja, quienes han optado por guardar silencio, aunque unas supuestas indirectas ya están dando de qué hablar.

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¿Paola Dalay lanza indirecta a José Eduardo Derbez en medio de rumores de separación?

En medio de las reacciones que ha desatado la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, la creadora de contenido compartió en su cuenta de Instagram una indirecta que fue aplaudida por varias de sus seguidoras.

A través de sus historias, reposteo un video en el que se puede leer: “Ya que andan pendientes de todo, bebés… ¿Alguien ha visto mi cargador?” El breve clip solo fue acompañado por varios emojis de risa, pero fue interpretado por sus seguidoras como la respuesta a las especulaciones.

“Hay que vivir la vida”, “Qué sigan pendientes”, “Lo tiene José Eduardo” y “Buena esa”, son algunas de las reacciones que Paola Dalay generó en sus seguidores con el misterioso mensaje, pero hasta ahora, sigue sin confirmar una separación.

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¿Paola Dalay lanza indirecta? / Redes sociales

¿Cuál ha sido la respuesta de José Eduardo Derbez a los rumores de ruptura de Paola Dalay?

Luego de que Paul Stanley se pronunció sobre la supuesta ruptura de su amigo José Eduardo y Paola Dalay, la cuenta de Instagram del hijo de Victoria Ruffo registró una actividad en la sección de historias. Sin abordar la controversia, el también conductor compartió una foto de su rostro.

Posteriormente, Dalay hizo una nueva publicación a la que José Eduardo Derbez reaccionó con un ‘me gusta’, lo que emocionó a sus seguidores, quienes incluso pidieron que comentara para así acabar con los rumores, pero eso no ha sucedido, lo que sigue alimentando las especulaciones.

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