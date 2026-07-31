José Eduardo Derbez reaparece y publica FOTO tras rumores de separación con Paola Dalay

Los rumores y teorías en torno a la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay están muy activos en el mundo del espectáculo, al punto de estar atentos a cualquier actividad pública de ambas partes.

Precisamente, José Eduardo Derbez volvió a publicar en sus redes sociales una misteriosa foto, mientras sigue la polémica respecto a su vida amorosa. ¿Cómo aparece José Eduardo? Te contamos.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados / Mezcalent

¿Por qué dicen que Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron?

La influencer Chamonic publicó en sus redes sociales que una fuente cercana le habría informado sobre una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Poco después, usuarios notaron que la modelo habría eliminado de Instagram algunas fotografías en las que aparecía junto al hijo de Eugenio Derbez.

Asimismo, Chamonic señaló que ambos estarían intercambiando indirectas a través de redes sociales, luego de compartir publicaciones en las que aparecen comiendo por separado y sin la compañía del otro.

Por otra parte, durante el programa ‘Hoy’, el presentador Jonathan Barajas comentó que en redes sociales también circulaba la versión de que la pareja habría grabado un pódcast. Al preguntarle a Paola cuándo se estrenaría, la influencer habría respondido en los comentarios que “no va a salir”.

“Dicen que José Eduardo y su esposa habrían grabado un pódcast juntos. Y que le preguntaron a la esposa cuándo salía, y en los comentarios puso ‘no va a salir’.” Jonathan Barajas

A estas versiones se suma la especulación sobre un supuesto triángulo amoroso entre Paola, José Eduardo y una colaboradora del programa digital ‘Mixologando', con quien el actor ha mostrado una relación cercana y buena química frente a las cámaras.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado que exista una ruptura o un tercero en discordia, por lo que estas versiones permanecen como especulaciones surgidas en redes sociales.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez / Redes sociales

¿Qué publicaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay en medio de los rumores de separación?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ambos han compartido en sus redes sociales fotografías en solitario, pero ninguno ha dado una declaración sobre el estado actual de su relación.

José Eduardo publicó una historia en la que aparece en una selfie, sin añadir ninguna descripción. Por su parte, Paola compartió un par de fotografías durante un paseo por Polanco y acompañó la publicación únicamente con un mensaje en el que deseó un feliz día a sus seguidores.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios especularon que habría sido José Eduardo quien tomó las fotografías de Paola. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos.

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Últimas publicaciones de José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Instagram

¿Qué ha dicho Paola Dalay sobre los rumores de separación con José Eduardo Derbez?

En una de sus publicaciones recientes, Paola Dalay apareció posando sola, por lo que una de sus seguidoras le preguntó si estaba triste. La influencer no tardó en responderle entre risas: “Jajajaja, no manches, preciosa”.

Después, otra seguidora salió a defenderla y señaló que la publicación de Paola simplemente hablaba de su comida favorita y que nada tenía que ver con los rumores sobre su relación con José Eduardo. Además, pidió a los usuarios dejar de meterse en asuntos que únicamente corresponden a la pareja.

Paola pareció estar totalmente de acuerdo con ella y respondió de manera breve: “EXACTO”, dejando claro que, al menos para ella, la publicación no tenía nada que ver con su situación sentimental.

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