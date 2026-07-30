José Eduardo Derbez y Paola Dalay: En medio de rumores de ruptura, circula VIDEO en el que se les ve discutir

En las últimas horas, ha comenzado a circular rumores sobre una supuesta ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Todo comenzó a raíz de una presunta información compartida por la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ y del hecho de que Dalay habría borrado varias fotos del comediante de sus redes sociales.

En medio de todo esto, sale a la luz un video en el que se ve a la pareja discutiendo en un programa de televisión. ¿Qué pasó en ese entonces? Te contamos los detalles y por qué está dando mucho de qué hablar.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados / Mezcalent

¿Por qué se dice que José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados?

Durante la noche del pasado miércoles 29 de julio, la influencer ‘Chamonic3’ compartió información sobre una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Según mencionó, la razón sería la diferencia entre sus personalidades.

Señaló que, presuntamente, a ella le gusta salir a fiestas, mientras que él prefiere estar en un ambiente más tranquilo. También contó que, al parecer, podría haber un tema de infidelidad de por medio. La tercera en discordia sería la chica que lo acompaña en su pódcast.

Aunque dejó claro que esto último solo es una posibilidad, señaló que los comportamientos que José Eduardo y Paola están mostrando últimamente serían el indicio de que realmente están separándose o, al menos, en una fuerte crisis.

“Y otro dato curioso, he visto que en el canal de mixologando en YT se ve que tiene como mucha química, despapaye , conexión con la chica mixóloga que sale con él , e incluso dicen que ella podría ser la tercera en el Discordia (no creo, pero) y se ve como que algo pasa entre ellos”. Chamonic3

De igual forma, hizo mención de que la mixóloga contó en redes sociales que desconocía cuándo podría salir o si se publicaría el episodio que la pareja grabó hace algunos días.

“Hace menos de 15 días subieron que estaban grabando Paola y José Eduardo el episodio de mixologando. En una caja que ella puso de preguntas le dijeron que cuando sale el episodio y ella dijo que no sabía, que incluso quién sabe si saldría”, resaltó.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija juntos / Mezcalent

El video de la pelea entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay

A través de redes sociales, se ha comenzado a viralizar un video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay discutiendo en un programa. El conflicto comenzó tras una pregunta sobre cuál fue la peor pelea que tuvieron.

En respuesta, José Eduardo dijo que las salidas al antro. Confesó que a él no le gustaba salir tanto a esos lugares, pues consideraba estar grande para esas cosas. Ante esto, Dalay contestó que ese “no era su culpa”, ya que a ella sí le gustaba andar de fiesta. Incluso le señaló que sabía eso al estar con una chica 10 años menor que él.

“Tengo muchas cosas que decir en su defensa… No es mi culpa, ¿estamos de acuerdo? Él quería una novia 10 años más chica”. Paola Dalay

José Eduardo explicó que ya le “daban flojera” esas cosas, pero que “casi siempre accede”, pese a que le genera mucha molestia. Dalay señaló que Derbez no oculta su enojo cuando salen de fiesta. Incluso recordó una vez que salieron tras dar a luz en la que tuvieron que regresar a casa temprano por un malentendido.

Si bien la anécdota terminó entre risas, mucha gente afirmó que ambos son sumamente diferentes y que, en caso de ser verdad, la separación era algo de esperarse por la diferencia que existe entre sus personalidades. Cabe destacar que lo revivieron en redes, no se trata de un clip reciente.

¿Cuándo comenzó la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se conocieron en 2020. En ese entonces, el actor vio una foto de ella en redes sociales y decidió escribirle. Con el paso del tiempo, se enamoraron y en 2021 confirmaron su relación.

En 2024, le dieron la bienvenida a su primera y única hija hasta el momento. Todo parecía ir bien entre ellos. Cada cierto tiempo compartían contenido juntos y se decían muy felices, por lo que muchos se han sorprendido ante la posibilidad de una separación entre ellos.

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