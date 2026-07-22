Ninel Conde reacciona a los rumores de divorcio de José Ángel González; ¿confirma separación?: “Otra historia”

Horas después de que se especuló que Ninel Conde regresaría a la soltería, la intérprete de “El bombón asesino” compartió un video en el que abordó directamente los rumores. ¿Confirmó el fin de su relación con José Ángel González? ¡Te contamos los detalles!

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Ninel Conde enfrenta rumores de divorcio. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de divorcio de Ninel Conde y José Ángel González?

Tras la polémica entre Ninel Conde y el maquillista que la acusó de ‘deudora’, se especuló que la exhabitante de La casa de los famosos México estaría divorciada nuevamente. La versión fue difundida por la periodista Martha Figueroa en su programa de YouTube.

De acuerdo con la colaboradora del programa Hoy, debido a que el esposo de la actriz y cantante tiene un carácter ‘complicado’, habría decidido que el matrimonio se terminó cuando Conde regresó a Colombia como parte de las grabaciones de Top Chef VIP.

“Resulta que ella estaba en Colombia. Y cuando regresó de Colombia, él, que según me dicen, tiene un carácter bastante disparejo y es voluble, le dijo: ‘Hasta aquí llegamos, reina. Esto se acabó’”, contó la periodista en YouTube.

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Martha Figueroa aseguró que Ninel Conde estaría divorciada. / Redes sociales

¿Ninel Conde confirmó su divorcio de José Ángel González tras declaraciones de Martha Figueroa?

A través de un video difundido en redes, Ninel Conde negó que estuviera divorciada de José Ángel González y aseguró que la del carácter ‘complicado’ es ella, por lo que pidió que se buscaran otra historia.

“Llegó mi publicista, Alberto Gómez, (y me dijo) ‘están diciendo no sé qué’. Estoy felizmente casada; la del carácter fuerte soy yo; la del carácter difícil soy yo; así que están fríos, fríos, fríos. Búsquense otra historia”. Ninel Conde

Ante las palabras de Martha Figueroa, Ninel comentó que, aunque ella está actualmente en Colombia, su esposo se encarga de administrar negocios en Estados Unidos, por lo que aseguró que se había malinformado a la periodista y la invitó a conocer a su pareja.

“Yo sé que alguien, a lo mejor, te malinformó, pero bueno, aclarado el punto, gracias a Dios, hasta ahora no es la realidad; esperemos que todo siga bien”, concluyó la actriz de Fuego en la sangre.

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¿Quién es el actual esposo de Ninel Conde y a qué se dedica?

Ninel Conde y José Ángel González Cedeño se casaron en 2023 luego de que se conocieron en un gimnasio de Miami. De acuerdo con un reporte de ‘El gordo y la flaca', el empresario tiene un hijo y es 17 años menor que la artista.

Se sabe que es originario de Venezuela, pero radica en Estados Unidos, donde es administrador de una compañía que se ubica en Florida. A comparación de otras relaciones del ‘bombón asesino’, se ha mantenido lejos de los reflectores.

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